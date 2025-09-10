Stoichkov, Del Piero e Higuita em Alvalade? Vem aí o Legends Charity Game e é um festim de grandes futebolistas

Será uma espécie de película “Back to the future”, mas, em vez de Marty McFly e dr. Brown, os protagonistas serão, entre tantos outros, Luís Figo, Balakov e Schmeichel no relvado de Alvalade. O nome dos três antigos leões está na convocatória para o Legends Charity Game, agendado para 15 de setembro e que visa angariar fundos para quatro instituições.

Será uma espécie de Portugal contra o resto do mundo e o perfume será inevitavelmente a nostalgia. O apito inicial está agendado para as 20h00 da próxima segunda-feira.

Figo será o capitão de um elenco especial. A equipa portuguesa vai contar com Ricardo Quaresma, Nani, Eliseu, Bruno Alves, Ricardo Carvalho, Pepe, todos campeões da Europa em 2016, e ainda Fábio Coentrão, Maniche, Costinha, Pauleta, Vítor Baía, José Bosingwa e o mago Deco, dirigente importante do Barcelona. E há mais: Dani volta ao lugar onde deu que falar na juventude, acompanhado por Beto, Jorge Andrade, Tiago Mendes, Simão, Postiga e Nuno Gomes.

Do outro lado estarão algumas feras como Kaká, Peter Schmeichel, Petr Cech, Edwin van der Sar, Rene Higuita e Carles Puyol. Mais? OK. Roberto Carlos, John Terry, Cafu, Javier Zanetti, Marco Materazzi, Gheorghe Hagi e Youri Djorkaeff. Chega? Não? Christian Karembeu, Krasimir Balakov, Gaizka Mendieta, Marek Hamsik, Javier Saviola, Michael Owen, Henrik Larsson, Alessandro Del Piero e Hristo Stoichkov.

As receitas do jogo de natureza solidária, organizado pela Sport Global e que conta com a prestação dos Calema no intervalo, serão entregues às instituições Cruz Vermelha Portuguesa, Cáritas Portuguesa, International Alert e Sociedade da Cruz Vermelha Ucraniana.