Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 11 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Inglaterra

Donnarumma oficializado no Manchester City

11 set, 2025 - 19:37

Jogador assinou até 2030 e passa a usar a camisola 25.

A+ / A-

O guarda-redes Gianluigi Donnarumma foi apresentado por Hugo Viana como reforço do Manchester City.

O guardião italiano, de 26 anos, que custou 30 milhões de euros, assinou até 2030 com os citizens.

Donnarumma chega do PSG, onde esteve nas últimas quatro temporadas, e ocupa a vaga deixada em aberto por Ederson, que seguiu para a Turquia.

A estreia pode acontecer no dérbi de Manchester contra o United de Ruben Amorim.

"Orgulhoso e entusiasmado por estar aqui. Vamos ao trabalho!", escreveu o novo n.º 25.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 11 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas