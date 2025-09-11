Donnarumma oficializado no Manchester City

11 set, 2025 - 19:37
O guarda-redes Gianluigi Donnarumma foi apresentado por Hugo Viana como reforço do Manchester City.
O guardião italiano, de 26 anos, que custou 30 milhões de euros, assinou até 2030 com os citizens.
Donnarumma chega do PSG, onde esteve nas últimas quatro temporadas, e ocupa a vaga deixada em aberto por Ederson, que seguiu para a Turquia.
A estreia pode acontecer no dérbi de Manchester contra o United de Ruben Amorim.
"Orgulhoso e entusiasmado por estar aqui. Vamos ao trabalho!", escreveu o novo n.º 25.