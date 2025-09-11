Menu
  • 11 set, 2025
Videojogos

​Há por aí adeptos do Football Manager? Vem aí o FM26

11 set, 2025 - 10:40 • Hugo Tavares da Silva

Introdução do futebol feminino é uma novidade. Versão 25 foi cancelada pelos responsáveis pelo jogo.

Sosseguem as almas e desassosseguem-se as unhas daqueles que levam debaixo da pele as certezas e as angústias de um treinador de futebol.

Depois de o Football Manager 25 ter sido cancelado pela Sports Interactive, por questões que tiveram que ver com a substituição do motor de jogo, vem aí finalmente a versão 26. Será lançado dia 4 de novembro.

“O FM26 representa um lançamento histórico na nossa busca pela perfeição na gestão do futebol e todo o estúdio está realmente entusiasmado por partilhá-lo com o mundo”, confessa Miles Jacobson, diretor da Sports Interactive.

Para além das habituais atualizações, da promessa de uma maior ainda base de dados, esta nova versão terá também futebol feminino, o que já estava previsto para a versão 25.

Sobre o falhanço da entrega do FM25, Jacobson pediu desculpas à comunidade, numa entrevista ao “The Athletic” em agosto. “Somos uma parte importante da vida das pessoas. Entendemos isso e a responsabilidade por as pessoas usarem o nosso jogo como escape.”

