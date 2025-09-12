49 anos depois, UEFA reconhece a Eslováquia como co-campeã da Europa

Foi preciso esperar 49 anos para a UEFA reconhecer oficialmente a Eslováquia como campeã da Europa em 1976, a par da República Checa.

Foi a final de Antonín Panenka, do penálti "à Panenka" que decidiu o desempate por grandes penalidades, depois do empate a dois golos ao fim de 120 minutos frente à Alemanha Ocidental, em Belgrado, na Sérvia.

Foi o coroar da Checoslováquia como uma das potências do futebol, depois de já ter perdido as finais dos Mundiais de 1934 e 1962.

O país dissolveu-se em 1992 e dividiu-se em República Checa e Eslováquia. Desde então, no entanto, a UEFA só catalogava, nos seus registos, os checos como vencedores do Euro 1976, ignorando a contribuição da outra "metade" da Checoslováquia — isto numa equipa que, na verdade, tinha oito futebolistas eslovacos.

Agora, a UEFA emendou a lista de vencedores do Europeu. Não só a República Checa aparece, como já acontecia, como também a Eslováquia — ambas com um troféu, conquistado em 1976, o que confere o primeiro título de campeã europeia à seleção eslovaca.