Árbitro inglês acusado de "fazer vídeo indecente" de criança

O árbitro inglês David Coote, que foi despedido da Premier League em dezembro de 2024 por conduta inadequada, está acusado de "fazer vídeo indecente" de criança, segundo a Polícia de Nottingham.
A acusação de "fazer vídeo indecente" de uma criança diz respeito a atividades como descarregar, partilhar ou guardar fotos ou vídeos de abusos. Em causa está um vídeo confiscado pelas autoridades inglesas em fevereiro de 2025.
Coote, de 43 anos, declarou-se inocente quando presente ao tribunal dos magistrados, na quinta-feira. Ainda assim, foi-lhe imputada uma acusação de categoria A, a categoria mais grave.
A passagem pelo tribunal dos magistrados é uma espécie de fase de instrução, em que se decide se o caso avança para julgamento e por que via — se continua com os magistrados ou vai para tribunal criminal, que no Reino Unido se chama crown court. Em "either-way cases" (graves, mas que podem prosseguir por qualquer uma das vias), o réu pode escolher. David Coote optou por ser ouvido num tribunal criminal.
O juiz concedeu liberdade condicional a Coote, que inclui a proibição de contacto sem supervisão com qualquer pessoa abaixo dos 18 anos. Também não pode viver com ninguém menor de idade.
O árbitro tem audiência marcada para o crown court de Nottingham para o dia 9 de outubro.
David Coote já foi notícia, no final de 2024, depois de ter sido divulgado nas redes sociais um vídeo em que fazia comentários depreciativos sobre Jürgen Klopp. Nas imagens, que remontavam aos tempos da pandemia de Covid-19, o árbitro referia-se ao ex-treinador do Liverpool como "arrogante" e "alemão canalha".
Coote foi despedido após investigação, por conduta inadequada, e obrigado a frequentar um curso. Já em fevereiro deste ano, foi suspenso pelo Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA até 30 de junho de 2026 e, em agosto, recebeu também uma suspensão da Federação Inglesa de Futebol.
O árbitro estava também sob investigação da UEFA devido à publicação de outro vídeo, no qual aparentava estar a cheirar um pó branco, numa situação que, alegadamente, ocorreu durante o Euro 2024.
David Coote começou como árbitro na quinta divisão do futebol inglês, tendo chegado à English Football League, que engloba as segunda, terceira e quarta divisões, em 2010. Estreou-se na Premier League em 2018, aos 35 anos. Dirigiu 112 jogos na I Liga, 143 no Championship, a II Liga, e 30 na Taça de Inglaterra, além de ter estado na Liga dos Campeões, na Liga Conferência e na Youth League, e na Liga das Nações e outros jogos de seleções, seniores e jovens.