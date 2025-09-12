Árbitro inglês acusado de "fazer vídeo indecente" de criança

O árbitro inglês David Coote, que foi despedido da Premier League em dezembro de 2024 por conduta inadequada, está acusado de "fazer vídeo indecente" de criança, segundo a Polícia de Nottingham.

A acusação de "fazer vídeo indecente" de uma criança diz respeito a atividades como descarregar, partilhar ou guardar fotos ou vídeos de abusos. Em causa está um vídeo confiscado pelas autoridades inglesas em fevereiro de 2025.

Coote, de 43 anos, declarou-se inocente quando presente ao tribunal dos magistrados, na quinta-feira. Ainda assim, foi-lhe imputada uma acusação de categoria A, a categoria mais grave.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



A passagem pelo tribunal dos magistrados é uma espécie de fase de instrução, em que se decide se o caso avança para julgamento e por que via — se continua com os magistrados ou vai para tribunal criminal, que no Reino Unido se chama crown court. Em "either-way cases" (graves, mas que podem prosseguir por qualquer uma das vias), o réu pode escolher. David Coote optou por ser ouvido num tribunal criminal.

O juiz concedeu liberdade condicional a Coote, que inclui a proibição de contacto sem supervisão com qualquer pessoa abaixo dos 18 anos. Também não pode viver com ninguém menor de idade.

O árbitro tem audiência marcada para o crown court de Nottingham para o dia 9 de outubro.