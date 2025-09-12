Menu
Com o Sporting no retrovisor, Jota Silva já fez exames médicos e vai assinar pelo Besiktas

12 set, 2025 - 11:05 • Inês Braga Sampaio

Avançado internacional português, que esteve a um passo do Sporting, deixa o Nottingham Forest por empréstimo de 2,5 a três milhões de euros, com opção de compra de 17 milhões.

Jota Silva já fez exames médicos pelo Besiktas, da Turquia, pelo que só falta assinar contrato e ser apresentado, sabe a Renascença.

O avançado internacional português, de 26 anos, que esteve a um minuto de ser reforço do Sporting neste mercado, deixa o Nottingham Forest por empréstimo, com opção de compra (não há obrigatoriedade). Os turcos pagam, para já, entre 2,5 e três milhões de euros; caso pretendam ficar com Jota em definitivo, terão de desembolsar mais 17 milhões.

Jota Silva foi alvo de verão do Sporting, mas os leões não conseguiram concretizar a inscrição a tempo, no último dia de mercado. Agora, o extremo prepara-se para concretizar novo rumo, depois de ter disputado apenas 11 minutos pelo Nottingham Forest no início desta época.

Avistado à chegada a Istambul, na madrugada desta sexta-feira, declarou-se "ansioso por começar" a jogar pelo Besiktas.

Formado entre Sousense e Paços de Ferreira, tendo passado também, em tenra idade, por Espinho e Leixões, Jota Silva rumou ao Casa Pia em 2020/21. Depois de ajudar os gansos a subir à I Liga, foi contratado pelo Vitória, onde brilhou durante duas temporadas. No verão passado, deu o salto para o recém-promovido Nottingham Forest, a troco de dez milhões de euros. Somou quatro golos e duas assistências em 37 jogos.

