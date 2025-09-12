Menu
Entra Jota, sai João Mário. Besiktas empresta o português ao AEK de Atenas

12 set, 2025 - 16:56 • Eduardo Soares da Silva

Médio esteve apenas uma temporada na Turquia e é cedido, sem opção de compra, ao clube grego.

O português João Mário foi anunciado, esta sexta-feira, como reforço dos gregos do AEK de Atenas.

Segundo a imprensa nacional, o médio de 32 anos de idade é cedido pelo Besiktas aos gregos num acordo sem opção de compra e com ordenado dividido entre ambos os clubes.

João Mário, ex-Sporting e ex-Benfica, chegou ao Besiktas na época passada e já levava três golos apontados neste início de temporada, mas acabará por jogar o que resta do ano na Grécia.

Ao longo da carreira, João Mário jogou ainda no Vitória de Setúbal, Inter de Milão, West Ham, Lokomotiv Moscovo. Antes de chegar à Turquia, esteve três anos na Luz, onde viveu a sua melhor época da carreira, com 23 golos e 13 assistências apontadas em 2022/23.

