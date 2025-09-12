Falhada a transferência para Alvalade, Jota Silva reforça as águias do Besiktas

O internacional português Jota Silva foi anunciado, esta sexta-feira, como reforço do Besiktas depois de falhada a transferência para o Sporting.

O avançado de 26 anos esteve quase a ser reforço do Sporting no último dia do mercado de transferências, mas o acordo com o Nottingham Forest não foi concluído por escassos minutos.

Sem reintegração à vista no Nottingham Forest, Jota Silva ruma aos turcos do Besiktas, um dos mercados que estava ainda aberto por esta altura.

Jota deixa o Nottingham Forest por empréstimo, com opção de compra (não há obrigatoriedade). Os turcos pagam, para já, entre 2,5 e três milhões de euros; caso pretendam ficar com Jota em definitivo, terão de desembolsar mais 17 milhões.

À chegada a Istambul, o português falou aos adeptos e à comunicação social e mostrou-se honrado pela transferência"

"Sinto-me muito bem, estou entusiasmado por estar aqui, é uma honra defender o clube, estou entusiasmado por começar. A minha mensagem para os adeptos é que continuem a apoiar este enorme clube, continuem com a sua paixão, nós precisamos dela. Vamos dar tudo em campo para defender este grande clube", afirmou.

Jota junta-se a João Mário, Rafa Silva e Tiago Djaló no Besiktas.