Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 12 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Falhada a transferência para Alvalade, Jota Silva reforça as águias do Besiktas

12 set, 2025 - 16:16 • Eduardo Soares da Silva

Internacional português afirma ser uma "honra defender o clube" turco. Segue por empréstimo do Nottingham Forest, sem opção de compra.

A+ / A-

O internacional português Jota Silva foi anunciado, esta sexta-feira, como reforço do Besiktas depois de falhada a transferência para o Sporting.

O avançado de 26 anos esteve quase a ser reforço do Sporting no último dia do mercado de transferências, mas o acordo com o Nottingham Forest não foi concluído por escassos minutos.

Sem reintegração à vista no Nottingham Forest, Jota Silva ruma aos turcos do Besiktas, um dos mercados que estava ainda aberto por esta altura.

Jota deixa o Nottingham Forest por empréstimo, com opção de compra (não há obrigatoriedade). Os turcos pagam, para já, entre 2,5 e três milhões de euros; caso pretendam ficar com Jota em definitivo, terão de desembolsar mais 17 milhões.

À chegada a Istambul, o português falou aos adeptos e à comunicação social e mostrou-se honrado pela transferência"

"Sinto-me muito bem, estou entusiasmado por estar aqui, é uma honra defender o clube, estou entusiasmado por começar. A minha mensagem para os adeptos é que continuem a apoiar este enorme clube, continuem com a sua paixão, nós precisamos dela. Vamos dar tudo em campo para defender este grande clube", afirmou.

Jota junta-se a João Mário, Rafa Silva e Tiago Djaló no Besiktas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 12 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Caniggia: não podíamos molhar-lhe o cabelo"

"Caniggia: não podíamos molhar-lhe o cabelo"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou