Guardiola vence Amorim pela primeira vez

O City derrota o United, por 3-0, no dérbi de Manchester à quarta jornada da Premier League e complica a vida a Ruben Amorim, que sofre mais uma derrota na época.

A equipa de Pep Guardiola foi superior na esmagadora maioria do tempo, marcou três golos e mais poderiam ter sido.

Para os citizens marcaram Foden e Halaand, que bisou, e ainda teve um falhanço “escandaloso”.

É a primeira vez que Guardiola derrota equipas treinadas por Ruben Amorim.

Com esta vitória, o Manchester City sobe aos oito pontos e o Unid mantém os quatro.

Também este domingo, o líder Liverpool sofreu para derrotar o Burnley. O único tento foi de Salah, de penálti, nos descontos.