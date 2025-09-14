Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 12 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Inglaterra

Guardiola vence Amorim pela primeira vez

14 set, 2025 - 18:47

Situação complicada para técnico luso na Premier League.

A+ / A-

O City derrota o United, por 3-0, no dérbi de Manchester à quarta jornada da Premier League e complica a vida a Ruben Amorim, que sofre mais uma derrota na época.

A equipa de Pep Guardiola foi superior na esmagadora maioria do tempo, marcou três golos e mais poderiam ter sido.

Para os citizens marcaram Foden e Halaand, que bisou, e ainda teve um falhanço “escandaloso”.

É a primeira vez que Guardiola derrota equipas treinadas por Ruben Amorim.

Com esta vitória, o Manchester City sobe aos oito pontos e o Unid mantém os quatro.

Também este domingo, o líder Liverpool sofreu para derrotar o Burnley. O único tento foi de Salah, de penálti, nos descontos.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 12 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Caniggia: não podíamos molhar-lhe o cabelo"

"Caniggia: não podíamos molhar-lhe o cabelo"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou