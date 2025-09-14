Guardiola vence Amorim pela primeira vez

14 set, 2025 - 18:47
O City derrota o United, por 3-0, no dérbi de Manchester à quarta jornada da Premier League e complica a vida a Ruben Amorim, que sofre mais uma derrota na época.
A equipa de Pep Guardiola foi superior na esmagadora maioria do tempo, marcou três golos e mais poderiam ter sido.
Para os citizens marcaram Foden e Halaand, que bisou, e ainda teve um falhanço “escandaloso”.
É a primeira vez que Guardiola derrota equipas treinadas por Ruben Amorim.
Com esta vitória, o Manchester City sobe aos oito pontos e o Unid mantém os quatro.
Também este domingo, o líder Liverpool sofreu para derrotar o Burnley. O único tento foi de Salah, de penálti, nos descontos.