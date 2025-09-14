PSG ganha com dupla assistência de Vitinha

O PSG venceu o Lens, por 2-0, em partida da quarta jornada da Liga francesa.

O jovem Bradley Barcola esteve em destaque ao apontar os dois golos do campeão francês, com disparos de fora da área.

Em destaque esteve também o internacional português Vitinha, que fez o bis nas assistências.

Gonçalo Ramos também foi titular, João Neves e Nuno Mendes foram suplentes utilizados, entrando aos 71.

Já do lado do Lens, Félix Correia foi titular enquanto André Gomes e Tiago Santos não saíram do banco.

O PSG soma quatro vitórias em quatro jogos.