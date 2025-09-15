Menu
Com 8 vitórias em 31 jogos da Premier League, talvez venham aí “as grandes questões” para Amorim

15 set, 2025 - 09:55 • Hugo Tavares da Silva

Depois da derrota com o City, o Manchester United imita o arranque de 1992/93, quando Schmeichel, Lee Sharpe, Paul Ince, Ryan Giggs, Brian McClair, Mark Hughes e Éric Cantona tentavam dar com a tecla...

O sol de Chicago na pré-época e a chegada de três nomes para o ataque permitiram o regresso da esperança a Old Trafford. É sempre assim. Mesmo sabendo que o ponto de partida era um lugar muito, muito feio, os homens e as mulheres e os rapazes e as raparigas de Manchester acreditaram numa nova madrugada.

Mas o que tiveram em troca foi mais um buraco no estômago. Em quatro jornadas, esquecendo a eliminação na Taça da Liga por uma equipa da 4ª divisão, o Manchester United de Ruben Amorim soma apenas quatro pontos, depois de mais uma derrota, agora com o Manchester City, o rival barulhento da cidade.

E isso quer dizer que é igualada a marca dos red devils em 1992/93, quando Schmeichel, Lee Sharpe, Paul Ince, Ryan Giggs, Brian McClair, Mark Hughes e Éric Cantona tentavam dar com a tecla.

Guardiola vence Amorim pela primeira vez

Inglaterra

Guardiola vence Amorim pela primeira vez

Situação complicada para técnico luso na Premier L(...)

E deram, certamente depois de muitos berros de Alex Ferguson, acabando a conquistar a Premier League, com mais 10 pontos do que o Aston Villa. Os tempos que correm não estão para essas benevolências e ninguém acredita que isso é possível, até porque desde a saída de sir Alex ninguém sabe o que é ser campeão. Tentar ir à Liga dos Campeões é o novo normal.

O recorde de Ruben Amorim é mais preocupante ainda. É a pior equipa da Premier League, contando a soma de pontos, desde que o português aterrou em Manchester. O antigo treinador do Sporting, que parecia tocado por uma varinha mágica da Disney, conquistou apenas oito vitórias em 31 jogos. Os obreiros da oferta de oxigénio para o lisboeta foram Burnley, Aston Villa, Leicester, Ipswich, Fulham, Southampton, Manchester City e Everton.

Ou seja, Amorim ganhou mais ou menos 25% dos jogos que fez na Premier League. É preciso ir buscar os tempos da Segunda Guerra Mundial, conta a Sky Sports, para ver um treinador dos red devils ganhar tão pouco. Depois, o técnico soma ainda 16 derrotas e sete empates. É um filme de terror que destoa barbaramente daquele sorriso que tinha quando chegou, convencido de que podia mudar as coisas.

“Tenho de ser racional. Eu vejo o histórico, eu percebo a frustração e compreendo as decisões que venham a seguir. Aceito as críticas”, confessou Ruben Amorim, após novo duelo com Pep Guardiola, que finalmente bateu o português.

Nuno Gomes. "Ruben Amorim vai ser treinador do Benfica um dia”

Benfica

Nuno Gomes. "Ruben Amorim vai ser treinador do Benfica um dia”

As eleições ao Benfica aquecem e as vãrias candida(...)

“Enquanto estiver aqui, vou dar o meu melhor”, continuou. “O resto não sou eu que decido. Estou a sofrer mais [do que os adeptos]”, disse, pisando areias movediças. O português tem sido muitíssimo criticado por não admitir mudar o seu 3-4-3 e a abordagem ao jogo.

“Há muitas coisas que nem sonham que aconteceram nestes meses, mas eu aceito isso. Quando eu quiser mudar a minha filosofia, eu mudo. Caso contrário, têm de mudar o homem.” O homem é ele, Ruben Amorim, o obreiro do renascimento do Sporting e do bicampeonato dos leões.

Gary Neville, antigo jogador do clube e comentador, assume que vem aí ventania difícil para Ruben Amorim. “Eu penso que haverá pressão para o treinador e pela sua rigidez em manter o sistema”, disse a seguir ao dérbi de Manchester.

Já Roy Keane, outra lenda de Old Trafford, foi impiedoso: “Esta equipa do United carece de qualidade a sério, têm problemas defensivamente. Parecem perdidos. O United é uma equipa mediana, eles são uma equipa mediana da Premier League. Os dados dizem-te isso e isso aconteceu na época passada também."

Seguem-se agora jogos com Chelsea, Brentford e Sunderland. É a beleza do futebol e do desporto: há sempre mais um dia e pode tudo mudar… Ou não, segundo Neville: “Com o Chelsea na próxima semana, mais uma derrota e as grandes questões vão começar a ser feitas.”

