Com 8 vitórias em 31 jogos da Premier League, talvez venham aí “as grandes questões” para Amorim

O sol de Chicago na pré-época e a chegada de três nomes para o ataque permitiram o regresso da esperança a Old Trafford. É sempre assim. Mesmo sabendo que o ponto de partida era um lugar muito, muito feio, os homens e as mulheres e os rapazes e as raparigas de Manchester acreditaram numa nova madrugada. Mas o que tiveram em troca foi mais um buraco no estômago. Em quatro jornadas, esquecendo a eliminação na Taça da Liga por uma equipa da 4ª divisão, o Manchester United de Ruben Amorim soma apenas quatro pontos, depois de mais uma derrota, agora com o Manchester City, o rival barulhento da cidade. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

E isso quer dizer que é igualada a marca dos red devils em 1992/93, quando Schmeichel, Lee Sharpe, Paul Ince, Ryan Giggs, Brian McClair, Mark Hughes e Éric Cantona tentavam dar com a tecla.

E deram, certamente depois de muitos berros de Alex Ferguson, acabando a conquistar a Premier League, com mais 10 pontos do que o Aston Villa. Os tempos que correm não estão para essas benevolências e ninguém acredita que isso é possível, até porque desde a saída de sir Alex ninguém sabe o que é ser campeão. Tentar ir à Liga dos Campeões é o novo normal. O recorde de Ruben Amorim é mais preocupante ainda. É a pior equipa da Premier League, contando a soma de pontos, desde que o português aterrou em Manchester. O antigo treinador do Sporting, que parecia tocado por uma varinha mágica da Disney, conquistou apenas oito vitórias em 31 jogos. Os obreiros da oferta de oxigénio para o lisboeta foram Burnley, Aston Villa, Leicester, Ipswich, Fulham, Southampton, Manchester City e Everton. Ou seja, Amorim ganhou mais ou menos 25% dos jogos que fez na Premier League. É preciso ir buscar os tempos da Segunda Guerra Mundial, conta a Sky Sports, para ver um treinador dos red devils ganhar tão pouco. Depois, o técnico soma ainda 16 derrotas e sete empates. É um filme de terror que destoa barbaramente daquele sorriso que tinha quando chegou, convencido de que podia mudar as coisas. “Tenho de ser racional. Eu vejo o histórico, eu percebo a frustração e compreendo as decisões que venham a seguir. Aceito as críticas”, confessou Ruben Amorim, após novo duelo com Pep Guardiola, que finalmente bateu o português.