  Bola Branca 18h15
  • 15 set, 2025
Ex-Barcelona Umtiti, campeão do mundo em 2018, termina carreira aos 31 anos

15 set, 2025 - 21:17 • Lusa

O agora ex-central, que representou Lyon e Barcelona, entre outros, pendura as botas devido a problemas físicos. Foi campeão mundial pela França no Mundial da Rússia.

Samuel Umtiti, campeão do mundo com a França em 2018 e antigo jogador de Barcelona e Lyon, terminou a carreira com apenas 31 anos, devido problemas físicos, anunciou o próprio central nas redes sociais.

"Depois de uma carreira intensa, com altos e baixos, é a hora de me despedir. Dei tudo com paixão e não me arrependo de nada", escreveu Umtiti no Instagram, esta segunda-feira.

O central canhoto deu sobretudo nas vistas, primeiro, no Lyon (2011 a 2016), seu clube de formação, em que conquistou uma Taça de França; e depois no Barcelona (2016 a 2021), com duas ligas espanholas alcançadas. O momento alto da carreira, contudo, aconteceu em 2018, na Rússia, com a França a sagrar-se campeã mundial pela segunda vez na história.

Nessa campanha, Umtiti foi titular no centro da defesa gaulesa e teve papel determinante no triunfo por 1-0 sobre a Bélgica, nas meias-finais, ao marcar o único golo da partida. A seleção belga era na altura comandada por Roberto Martínez, atualmente selecionador português.

Nascido em Yaoundé, capital dos Camarões, mas a viver em solo francês desde os dois anos, Umtiti estava sem clube depois de ter rescindido com o Lille por causa de várias lesões, sobretudo nos joelhos.

Por essa razão, em 2024/25 não fez qualquer partida e em, 2023/24, também com o Lille, participou em 13 jogos.

Umtiti é o quinto campeão mundial pela França de 2018 a terminar a carreira, depois de Raphael Varane, Blaise Matuidi, Adil Rami, que ainda chegou a passar pelo Boavista, e Steve Mandada.

  15 set, 2025
  • 15 set, 2025
