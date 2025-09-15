Já há árbitro para o Benfica-Qarabag e é alguém de boa memória para os portugueses

15 set, 2025 - 08:55 • Lusa
O belga Erik Lambrechts foi nomeado pela UEFA para arbitrar terça-feira o encontro entre o Benfica e o Qarabag, da abertura da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, no Estádio da Luz.
Lambrechts, de 40 anos, será coadjuvado pelos assistentes Jo de Weirdt e Kevin Monteny, também belgas, com o compatriota Nathan Verboomen como quarto árbitro.
No videoárbitro, estará o belga Bram van Driessche e o suíço Fedayi San.
O árbitro belga apitou, já este mês, o Hungria-Portugal que os lusos venceram por 3-2, e esta época tinha também estado no Sporting de Braga-Lincoln Red Imps, ganho pelos minhotos por 5-1, na fase de qualificação para a Liga Europa.
O Benfica e o Qarabag defrontam-se terça-feira, pelas 20h00, no Estádio da Luz.