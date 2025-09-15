Menu
Jogadora luso-americana desmaia durante jogo nos EUA

15 set, 2025 - 16:36 • Inês Braga Sampaio

Savannah DeMelo teve de ser transportada para fora de campo numa ambulância, que a levou para o hospital. A média do Racing Louisville encontra-se "estável e alerta".

Um jogo da Liga feminina dos Estados Unidos (NWSL) foi suspenso, na madrugada desta segunda-feira, em Seattle, depois de uma jogadora colapsar em campo. Savannah DeMelo já se encontra "estável e alerta".

A média internacional norte-americana, de 27 anos, de ascendência portuguesa, desmaiou duas vezes, no final da primeira parte do Seattle Reign-Racing Louisville, que foi suspenso com 0-0 no marcador. Depois de receber assistência no relvado, entrou uma ambulância no relvado para levá-la para um hospital.

Algumas companheiras de Savannah DeMelo não contiveram as lágrimas, no relvado.

Mais tarde, o Racing Louisville, equipa de DeMelo, informou, em comunicado, que a jogadora "está estável e alerta", depois de ter sido "transportada para um hospital local para avaliação".

Savannah DeMelo já tinha tido de abandonar um jogo a meio, em março, devido a um aperto no peito. Na altura, revelou que sofre de Doença de Graves, uma doença autoimune que, no seu caso, causa hipertiroidismo.

Também em comunicado, a NWSL salienta que a sua "primeira prioridade é a saúde e segurança" de DeMelo e que está em "contacto próximo" com o departamento médico do Racing.

"Entendemos a preocupação que este incidente pode causar, particularmente à luz de conversas recentes sobre a segurança das jogadoras. A NWSL continua empenhada em garantir os mais altos padrões de cuidados médicos e resposta a urgências em cada jogo", pode ler-se.

O Seattle Reign-Racing Louisville foi interrompido enquanto Savannah DeMelo estava a ser assistida e não voltou a ser retomado. A NWSL informa que o resto do encontro "será agendado para nova data".

