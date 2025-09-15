Rui Vitória já não é o treinador do Panathinaikos

A aventura de Rui Vitória no Panathinaikos não durou um ano. Depois de um empate e uma derrota no arranque da Liga Grega, o treinador português foi despedido do clube helénico.

Vitória cumpriu oito jogos esta temporada, os outros seis dizem respeito a pré-eliminatórias de Liga dos Campeões e Liga Europa. O Panathinaikos garantiu o apuramento para a Liga Europa depois de três empates e uma vitória na fase de qualificação.

O treinador português chegou ao Panathinaikos no último dia de outubro de 2024, depois da passagem pela seleção do Egito, da qual saiu em fevereiro de 2024, após despedimento na sequência da eliminação no CAN.

Termina assim, aos 55 anos, a quarta experiência no estrangeiro, depois de Arábia Saudita, Rússia e Egito.

Vitória não treina em Portugal desde a época 2018/19, altura em que saiu do Benfica.