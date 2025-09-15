Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 12 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Futebol internacional

Rui Vitória já não é o treinador do Panathinaikos

15 set, 2025 - 11:50 • Hugo Tavares da Silva

O treinador português chegou ao Panathinaikos no último dia de outubro de 2024, depois da passagem pela seleção do Egito.

A+ / A-

A aventura de Rui Vitória no Panathinaikos não durou um ano. Depois de um empate e uma derrota no arranque da Liga Grega, o treinador português foi despedido do clube helénico.

Vitória cumpriu oito jogos esta temporada, os outros seis dizem respeito a pré-eliminatórias de Liga dos Campeões e Liga Europa. O Panathinaikos garantiu o apuramento para a Liga Europa depois de três empates e uma vitória na fase de qualificação.

O treinador português chegou ao Panathinaikos no último dia de outubro de 2024, depois da passagem pela seleção do Egito, da qual saiu em fevereiro de 2024, após despedimento na sequência da eliminação no CAN.

Termina assim, aos 55 anos, a quarta experiência no estrangeiro, depois de Arábia Saudita, Rússia e Egito.

Vitória não treina em Portugal desde a época 2018/19, altura em que saiu do Benfica.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 12 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Caniggia: não podíamos molhar-lhe o cabelo"

"Caniggia: não podíamos molhar-lhe o cabelo"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou