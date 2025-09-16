​Juan Mata gostou tanto da Austrália que vai lá jogar mais um ano

16 set, 2025 - 11:40 • Hugo Tavares da Silva
Depois de uma temporada no Western Sydney Wanderers, Juan Mata, um canhoto refinado que gosta de Bukowski, assinou pelo Melbourne Victory.
O ano de estreia na terra dos cangurus não foi o ideal para o espanhol, campeão do mundo em 2010 e europeu em 2012. Aos 37 anos, quer jogar mais depois de apenas sete titularidades no Western Sydney Wanderers.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
“Não sou alguém que exige tempo de jogo porque sim”, declarou para justificar a mudança, citado pela BBC. “Senti mesmo a energia no clube. Senti que eles querem-me mesmo aqui. Estou focado e motivado para ajudar a equipa a ganhar troféus.”
Depois de jogar na elite, em clubes como Valencia, Manchester United e Chelsea, Juan Mata tem experimentado outras latitudes menos prováveis, como Turquia e Japão, enfiado nas camisolas de Galatasaray e Vissel Kobe.
Juan Mata, formado no Real Madrid, tem 41 internacionalizações e 10 golos pela seleção espanhola. A última vez que jogou com a camisola que representa um país inteiro foi em 15 de novembro, em Wembley, contra a Inglaterra, num particular.
O campeonato australiano começa no dia 18 de outubro.