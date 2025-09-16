Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 16 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Futebol internacional

​Juan Mata gostou tanto da Austrália que vai lá jogar mais um ano

16 set, 2025 - 11:40 • Hugo Tavares da Silva

Depois de uma época no Western Sydney Wanderers, onde somou apenas sete titularidades, o canhoto campeão do mundo e da Europa assinou pelo Melbourne Victory.

A+ / A-

Depois de uma temporada no Western Sydney Wanderers, Juan Mata, um canhoto refinado que gosta de Bukowski, assinou pelo Melbourne Victory.

O ano de estreia na terra dos cangurus não foi o ideal para o espanhol, campeão do mundo em 2010 e europeu em 2012. Aos 37 anos, quer jogar mais depois de apenas sete titularidades no Western Sydney Wanderers.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

“Não sou alguém que exige tempo de jogo porque sim”, declarou para justificar a mudança, citado pela BBC. “Senti mesmo a energia no clube. Senti que eles querem-me mesmo aqui. Estou focado e motivado para ajudar a equipa a ganhar troféus.”

Depois de jogar na elite, em clubes como Valencia, Manchester United e Chelsea, Juan Mata tem experimentado outras latitudes menos prováveis, como Turquia e Japão, enfiado nas camisolas de Galatasaray e Vissel Kobe.

Juan Mata, formado no Real Madrid, tem 41 internacionalizações e 10 golos pela seleção espanhola. A última vez que jogou com a camisola que representa um país inteiro foi em 15 de novembro, em Wembley, contra a Inglaterra, num particular.

O campeonato australiano começa no dia 18 de outubro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 16 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou