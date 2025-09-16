​Receitas do Noruega-Israel vão para os Médicos Sem Fronteiras em Gaza, anuncia federação nórdica

O jogo disputa-se apenas a 11 de outubro, mas o anúncio da federação norueguesa acontece numa altura em que se multiplicam os relatos de mortes de civis e até de crianças, seja à fome, seja na sequência de bombardeamentos do exército israelita em Gaza.

De acordo com o “The Athletic”, o dinheiro que tilintar nos cofres da federação nórdica depois do Noruega-Israel a contar para a qualificação do Mundial 2026 já tem um destino: os Médicos Sem Fronteiras em Gaza, um território agora invadido e em vias de ser tomado pelas forças israelitas, que, segundo uma comissão independente das Nações Unidas, estão a cometer um genocídio naquele território.

Israel tem levado a cabo uma operação militar em Gaza para aniquilar o Hamas, o grupo que arquitetou um ataque hediondo em outubro de 2023. Pelo caminho, ficou o registo de pelo menos 60 mil mortes, de acordo com o Ministério da Saúde local.

A Noruega soma cinco vitórias em cinco jogos no Grupo I e, apesar da concorrência da Itália, prepara-se para regressar a uma grande competição internacional 26 anos depois. A Noruega só participou em três Mundiais (1938, 1994, 1998) e num Campeonato da Europa (2000), onde caiu num grupo com Espanha e Jugoslávia, apesar de ter batido os espanhóis na jornada inaugural, com um golo de Steffen Iversen.

Erling Haaland, avançado do Manchester City, é o melhor marcador desta fase de apuramento para o Campeonato do Mundo que será jogado nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Para tal, muito contribuiu o 11-1 contra a Moldávia, há uma semana, onde marcou cinco golos.