Manchester City derrota próximo adversário do Sporting

18 set, 2025 - 22:04
O Nápoles, próximo adversário do Sporting na Liga dos Campeões, saiu derrotado da visita ao Manchester City, por 2-0, esta quinta-feira.
Erling Haaland e Jérémy Doku marcaram, aos 56 e 65 minutos, respetivamente, os golos da equipa de Pep Guardiola, que alinhou com os internacionais portugueses Ruben Dias e Bernardo Silva.
O Nápoles, que ficou reduzido a dez jogadores logo aos 21 minutos, fruto da expulsão de Giovanni Di Lorenzo, só fez um remate.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
Também esta quinta-feira: Newcastle 1-2 Barcelona, Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray, Club Brugge 4-1 Mónaco e Copenhaga 2-2 Bayer Leverkusen, além do Sporting 4-1 Kairat Almaty, para recordar aqui.
Com isto, o Eintracht lidera o grupo dos primeiros classificados, composto por 14 equipas com três pontos, entre elas PSG, Sporting, Bayern de Munique, Arsenal, City, Barcelona, Liverpool e Real Madrid, entre outras. Seguem-se oito equipas com um ponto e outras 14 a zeros, entre as quais o Benfica, que perdeu (3-2) com o Qarabag.
O Sporting tem encontro marcado com o Nápoles, no Estádio Diego Maradona, para o dia 1 de outubro, quarta-feira, às 20h00.