  • Bola Branca 18h14
  • 18 set, 2025
Liga dos Campeões

Manchester City derrota próximo adversário do Sporting

18 set, 2025 - 22:04

Nápoles ficou reduzido a dez aos 21 minutos e acabou a perder por 2-0, com apenas um remate feito. Confira todos os resultados desta noite de quinta-feira de Liga dos Campeões.

O Nápoles, próximo adversário do Sporting na Liga dos Campeões, saiu derrotado da visita ao Manchester City, por 2-0, esta quinta-feira.

Erling Haaland e Jérémy Doku marcaram, aos 56 e 65 minutos, respetivamente, os golos da equipa de Pep Guardiola, que alinhou com os internacionais portugueses Ruben Dias e Bernardo Silva.

O Nápoles, que ficou reduzido a dez jogadores logo aos 21 minutos, fruto da expulsão de Giovanni Di Lorenzo, só fez um remate.

Também esta quinta-feira: Newcastle 1-2 Barcelona, Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray, Club Brugge 4-1 Mónaco e Copenhaga 2-2 Bayer Leverkusen, além do Sporting 4-1 Kairat Almaty, para recordar aqui.

Com isto, o Eintracht lidera o grupo dos primeiros classificados, composto por 14 equipas com três pontos, entre elas PSG, Sporting, Bayern de Munique, Arsenal, City, Barcelona, Liverpool e Real Madrid, entre outras. Seguem-se oito equipas com um ponto e outras 14 a zeros, entre as quais o Benfica, que perdeu (3-2) com o Qarabag.

O Sporting tem encontro marcado com o Nápoles, no Estádio Diego Maradona, para o dia 1 de outubro, quarta-feira, às 20h00.

Ouvir
