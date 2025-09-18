Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h18
  • 17 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Futebol Internacional

Portugal sobe um lugar no ranking FIFA (com Eslováquia e Canadá em destaque)

18 set, 2025 - 11:52 • Hugo Tavares da Silva

A Espanha é a nova líder do ranking FIFA do futebol masculino.

A+ / A-

A FIFA atualizou o seu ranking no futebol masculino e Portugal subiu um lugar, ao quinto lugar, trocando de lugar com o Brasil. Os portugueses somaram duas vitórias, com Hungria e Arménia.

A Argentina deixou o topo da lista, recuando para o terceiro lugar, por isso temos um novo líder do futebol mundial: a Espanha, que imita assim a seleção feminina. A França também subiu um lugar, para o segundo posto.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O top-10 é composto por Espanha, França, Argentina, Inglaterra, Portugal, Brasil, Países Baixos, Bélgica, Croácia e Itália.

O maior salto no ranking foi protagonizado pela Eslováquia, que galgou 10 lugares. Já o Canadá conseguiu a sua maior melhor de sempre, com o 26.º lugar. Por outro lado, o Zimbabué desceu nove lugares.

Quanto ao ranking do futebol feminino, atualizado pela última vez em 7 de agosto, o top-5 é composto por Espanha, Estados Unidos, Suécia, Inglaterra e Alemanha.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h18
  • 17 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou