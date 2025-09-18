Portugal sobe um lugar no ranking FIFA (com Eslováquia e Canadá em destaque)

18 set, 2025 - 11:52 • Hugo Tavares da Silva
A FIFA atualizou o seu ranking no futebol masculino e Portugal subiu um lugar, ao quinto lugar, trocando de lugar com o Brasil. Os portugueses somaram duas vitórias, com Hungria e Arménia.
A Argentina deixou o topo da lista, recuando para o terceiro lugar, por isso temos um novo líder do futebol mundial: a Espanha, que imita assim a seleção feminina. A França também subiu um lugar, para o segundo posto.
O top-10 é composto por Espanha, França, Argentina, Inglaterra, Portugal, Brasil, Países Baixos, Bélgica, Croácia e Itália.
O maior salto no ranking foi protagonizado pela Eslováquia, que galgou 10 lugares. Já o Canadá conseguiu a sua maior melhor de sempre, com o 26.º lugar. Por outro lado, o Zimbabué desceu nove lugares.
Quanto ao ranking do futebol feminino, atualizado pela última vez em 7 de agosto, o top-5 é composto por Espanha, Estados Unidos, Suécia, Inglaterra e Alemanha.