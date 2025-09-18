Menu
Portugueses brilham em 4.ª feira de Liga dos Campeões

18 set, 2025 - 00:40 • Redação

PSG goleou os italianos da Atalanta, com dois golos "made in" Portugal.

A+ / A-

Os internacionais portugueses Nuno Mendes e Gonçalo Ramos marcaram na vitória do Paris Saint-Germain (PSG) sobre a Atalanta, por 4-0, no arranque da fase regular da Liga dos Campeões.

Nos outros jogos desta quarta-feira, destaque ainda para a vitória do Bayern sobre o Chelsea e do Liverpool diante do Atlético de Madrid.

Resultados desta quarta-feira:

Olympiakos 0-0 Pafos

Slavia Praga 2-2 Bodo/Glimt

Ajax 0-2 Inter de Milão

Bayern de Munique 3-1 Chelsea

Liverpool 3-2 Atlético de Madrid

Paris Saint-Germain 4-0 Atalanta

O Sporting inicia esta quinta-feira a fase regular da Liga dos Campeões, com um jogo em casa diante do Kairat Almaty, do Cazaquistão.

Jogos de quinta-feira:

Club Brugge-Mónaco (17h45)

FC Copenhaga-Bayer Leverkusen (17h45)

Eintracht Frankfurt-Galatasaray (20h00)

Manchester City-Nápoles (20h00)

Newcastle-Barcelona (20h00)

Sporting-Kairat Almaty (20h00)

