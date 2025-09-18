Vítor Pereira renova com o Wolverhampton por três anos

18 set, 2025 - 20:59 • Inês Braga Sampaio
O Wolverhampton Wanderers anunciou, esta quinta-feira, a renovação de contrato com o treinador português Vítor Pereira.
O técnico natural de Espinho, de 57 anos, chegou ao clube em abril e garantiu a manutenção. O arranque da nova época, porém, está a correr mal, com quatro derrotas nas quatro primeiras jornadas e o último lugar na Premier League, mas o Wolves dá um voto de confiança a Vítor Pereira, que assina contrato por mais três temporadas.
"Agora é tempo de estabilidade. O Vítor precisa de tempo para trabalhar com o plantel, para construir química com os novos jogadores, e nós faremos tudo ao nosso alcance para o ajudar e à sua equipa técnica", diz o presidente do Wolves, Jeff Shi, citado no site oficial do clube.
Também em declarações reproduzidas no site do Wolverhampton, Vítor Pereira assume-se "muito orgulhoso" por continuar no Molineux: "Este é o clube que me deu a oportunidade de vir para a Premier League, a melhor liga do mundo. Receberam-me como um membro da família, e eu e a minha equipa técnica sentimo-nos muito bem aqui."
"Por isso mesmo, acredito que, com o nosso trabalho, com os nossos adeptos, com o apoio do clube, e os adeptos e a cidade juntos, vamos ter sucesso. Vamos elevar o nível, com ambição de orgulhar os nossos adeptos. Este é o momento em que temos de estar unidos", vinca.
Depois de experiências na Sanjoanense, no Espinho e no Santa Clara como treinador principal, Vítor Pereira integrou a equipa técnica de André Villas-Boas no FC Porto. Ao fim de um ano, após a saída do agora presidente portista para o Chelsea, assumiu as rédeas da equipa e foi bicampeão nacional, com uma só derrota nas duas temporadas.
Seguiram-se Al-Ahli (Arábia Saudita), Olympiacos, com que foi campeão grego, Fenerbahçe (Turquia), 1860 München (Alemanha), Shanghai SIPG, com que se sagrou campeão chinês, Corinthians e Flamengo (Brasil), e Al-Shabab (Arábia Saudita), antes de rumar a Inglaterra.