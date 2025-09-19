​Angola dispensa o treinador Pedro Gonçalves “com sentimento imensurável de gratidão e respeito”

Pedro Soares já não é selecionador de Angola. O treinador português, de 49 anos, treinava a seleção africana desde 2019. Antes, para além das passagens pelas camadas jovens da federação angolana, Gonçalves foi técnico dos sub-15 e sub-17 do 1º de Agosto. O desempenho abaixo das expectativas na qualificação para o Mundial 2026 terá motivado a decisão: Angola está no quarto lugar do Grupo D, a nove pontos do líder Cabo Verde. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui “Pedro Gonçalves foi mais que um treinador, foi um parceiro, um líder que acreditou no potencial de Angola e deu rosto e dignidade a uma seleção que voltou a sonhar”, pode ler-se na nota da federação angolana, que fala em “sentimento imensurável de gratidão e respeito” em relação ao português.

“Construiu com os Palancas Negras uma relação de cumplicidade com os adeptos e mostrou, com honra, que é possível fazer mais com menos, desde que haja paixão e compromisso”, lê-se ainda. Pedro Gonçalves, nascida em Lisboa em 1976, esteve entre 2001 e 2015 na formação do Sporting Clube de Portugal. Antes, segundo o “Zerozero”, teve experiências com as crianças que jogavam futebol no Cova da Piedade e Amora. Na seleção angolana, Gonçalves jogou um CAN, em 2023, onde somou três vitórias em cinco jogos, o que lhe permitiu alcançar os quartos de final, caindo apenas para a Nigéria, orientada então por José Peseiro.