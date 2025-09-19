​Angola dispensa o treinador Pedro Gonçalves “com sentimento imensurável de gratidão e respeito”

19 set, 2025 - 10:00 • Hugo Tavares da Silva
Pedro Soares já não é selecionador de Angola. O treinador português, de 49 anos, treinava a seleção africana desde 2019.
Antes, para além das passagens pelas camadas jovens da federação angolana, Gonçalves foi técnico dos sub-15 e sub-17 do 1º de Agosto. O desempenho abaixo das expectativas na qualificação para o Mundial 2026 terá motivado a decisão: Angola está no quarto lugar do Grupo D, a nove pontos do líder Cabo Verde.
“Pedro Gonçalves foi mais que um treinador, foi um parceiro, um líder que acreditou no potencial de Angola e deu rosto e dignidade a uma seleção que voltou a sonhar”, pode ler-se na nota da federação angolana, que fala em “sentimento imensurável de gratidão e respeito” em relação ao português.
“Construiu com os Palancas Negras uma relação de cumplicidade com os adeptos e mostrou, com honra, que é possível fazer mais com menos, desde que haja paixão e compromisso”, lê-se ainda.
Pedro Gonçalves, nascida em Lisboa em 1976, esteve entre 2001 e 2015 na formação do Sporting Clube de Portugal. Antes, segundo o “Zerozero”, teve experiências com as crianças que jogavam futebol no Cova da Piedade e Amora.
Na seleção angolana, Gonçalves jogou um CAN, em 2023, onde somou três vitórias em cinco jogos, o que lhe permitiu alcançar os quartos de final, caindo apenas para a Nigéria, orientada então por José Peseiro.
“Durante o seu tempo connosco, vivemos vitórias inesquecíveis, superámos momentos difíceis e vimos surgir uma nova geração de talentos. Sob a sua orientação, a nossa seleção cresceu, não só em campo, mas na confiança de todo um povo”, elogia a federação, no comunicado publicado na quinta-feira.
Apesar de tudo, “o futebol é feito de etapas e, com serenidade, reconhecemos que chegou o momento de abrir um novo capítulo”, explicam. Um capítulo que honrará o legado deixado, com novos sonhos e novas metas.”
E conclui: “Agradecemos profundamente ao professor Pedro Gonçalves e à sua equipa técnica por tudo, obrigado por terem feito parte da nossa história. E obrigado ao povo angolano, sempre ao lado da sua seleção. Unidos pelo futebol, unidos por Angola”.