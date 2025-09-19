Menu
  Bola Branca 18h18
  19 set, 2025
Benfica vai defrontar Kika Nazareth na Liga dos Campeões

19 set, 2025 - 15:58 • Lusa

Arsenal e Barcelona no caminho do Benfica na Champions feminina.

O Benfica defronta Arsenal e FC Barcelona, campeão e vice-campeão europeus femininos de futebol, na nova fase de liga da Liga dos Campeões de 2025/26, ditou esta sexta-feira um sorteio pouco favorável à equipa lisboeta, realizado em Nyon (Suíça).

Além dos finalistas da edição anterior, que disputaram o jogo decisivo no Estádio José Alvalade, em Lisboa, o pentacampeão português terá como adversários na competição europeia de clubes mais importante a Juventus, o Paris Saint-Germain, o Twente e o Paris FC.

A equipa treinada por Ivan Baptista vai receber o detentor do troféu, que bateu o Barcelona por 1-0 no estádio do rival lisboeta, conquistando o segundo título na prova, depois do sucesso 2007, apesar de, a nível interno, não ter conseguido impedir que o Chelsea se sagrasse campeão inglês pela sexta vez consecutiva.

Ainda mais difícil perspetiva-se o jogo no estádio do Barcelona, que se sagrou campeão em três das últimas cinco temporadas (2021, 2023 e 2024, tendo atingido a final nas outras duas) e conta com a melhor futebolista portuguesa, a média Kika Nazareth, contratada, precisamente, ao Benfica.

Hexacampeã espanhola, a equipa catalã cruzou-se com o Benfica na fase de grupos de 2023/24 (empate 4-4, em Lisboa, e golada das catalãs por 5-0, em Barcelona), na qual as ‘águias’ se tornaram a primeira equipa portuguesa a atingir os quartos de final.

Naquela edição, o Benfica apenas caiu perante o Lyon, recordista de títulos na prova, com oito troféus conquistados, e, esta época, o clube português terá de voltar a defrontar duas equipas francesas, o PSG, em casa, e o Paris FC, que integra no plantel a guarda-redes portuguesa Rafaela Mendonça, fora.

O PSG alcançou duas vezes a final da Liga dos Campeões, em 2015 e 2017, mas nunca ergueu o troféu, e, na Liga francesa, foi o único clube a intrometer-se no domínio avassalador do Lyon nos últimos 19 anos, tendo conquistado o título em 2021.

As ‘encarnadas’ terão outro desafio de elevado grau de dificuldade no reduto da Juventus, atual campeã italiana e vencedora da Série A em seis das derradeiras oito épocas, na qual alinha a média internacional portuguesa Tatiana Pinto.

A receção ao Twente, bicampeão neerlandês, afigura-se como o desafio mais acessível para o Benfica na fase de liga, que se realiza entre 07 de outubro e 17 de dezembro. A final disputa-se em 22, 23 ou 24 de maio, no estádio Ullevaal, em Oslo.

Esta será a primeira temporada em que a ‘Champions’ feminina se disputa num formato idêntico ao da congénere masculina, numa liga única, composta por 18 clubes, na qual cada equipa defronta seis adversários, realizando três jogos em casa e três fora.

Os quatro primeiros classificados apuram-se diretamente para os quartos de final, enquanto as equipas posicionadas entre os quinto e 12.º lugares disputam entre si um play-off de acesso a essa fase e as restantes serão eliminadas.

O Sporting esteve perto de se juntar ao Benfica no sorteio desta sexta-feira, mas foi eliminado pela Roma na terceira pré-eliminatória, ao perder na quinta-feira com as italianas, por 2-0, em Rio Maior, depois de ter vencido na primeira mão por 2-1, na capital transalpina.

