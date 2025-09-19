​Prestianni estava descartado mas Mourinho chegou e autorizou presença do jogador no Mundial sub-20

19 set, 2025 - 11:20 • Hugo Tavares da Silva
O selecionador sub-20 da Argentina, Diego Placente, convocou o benfiquista Gianluca Prestianni e o portista Tomás Pérez para o Campeonato do Mundo da categoria.
De acordo com o desportivo argentino “Olé”, foram mantidas negociações via videochamada entre Benfica e a federação de futebol sul-americana, que beneficiou da mudança de treinador no clube lisboeta. O que Bruno Lage não autorizou, José Mourinho deu luz verde.
Benfica
Mourinho, de 62 anos, treinou o Benfica durante 77(...)
O “Olé” escreve ainda que também o FC Porto atrasou a chegada de Tomás Pérez ao estágio da seleção argentina, campeã mundial sub-20 em seis ocasiões, mais uma do que o Brasil – Portugal está no terceiro posto, com dois títulos.
As boas notícias para Placente são contrariadas pelas más notícias, com as ausências de Claudio Echeverri e Franco Mastantuono, de Leverkusen e Real Madrid, clubes que não autorizaram o contributo dos jovens atletas em ascensão no futebol europeu. Também o Genoa descartou a participação de Valentín Carboni.
O Mundial sub-20, que não conta com Portugal, vai decorrer no Chile, entre 27 de setembro e 19 de outubro.