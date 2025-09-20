Amorim derrota Chelsea e regressa às vitórias

O Manchester United, treinado pelo português Ruben Amorim, regressou às vitórias na receção ao Chelsea (2-1), em encontro da quinta jornada da Liga inglesa de futebol, que teve uma expulsão para cada equipa.

Numa tarde chuvosa em Old Trafford, o médio internacional português e capitão Bruno Fernandes, com o seu 100.º golo pelos ‘red devils’, aos 14 minutos, e o brasileiro Casemiro, ex-médio do FC Porto, aos 37, marcaram para os anfitriões, capitalizando um arranque caótico dos campeões do mundo, que reduziram por Trevoh Chalobah, aos 80.

Antes dos dois golos iniciais, o Chelsea ficou em inferioridade numérica ao quinto minuto, quando o guarda-redes espanhol Robert Sánchez derrubou em falta o camaronês Bryan Mbeumo, que seguia isolado para a área londrina, e foi expulso, levando de imediato o treinador italiano Enzo Maresca a abdicar de dois extremos, o português Pedro Neto e o brasileiro Estêvão.

O Chelsea mudaria mesmo todo o trio de apoio ao avançado brasileiro João Pedro ainda a meio da primeira parte, face à saída de Cole Palmer, aparentemente também por opção técnica, sem mostrar muitas soluções para incomodar o Manchester United, reduzido a 10 atletas na segunda parte, por expulsão com duplo cartão amarelo de Casemiro, aos 45+5.

Batida na semana passada no terreno do rival citadino Manchester City (3-0), a equipa de Ruben Amorim triunfou pela segunda vez em 2025/26 e é nona, com sete pontos, a um dos londrinos, sextos, após a primeira derrota e o segundo embate sem ganhar na prova.

O Chelsea não perdia com o Manchester United há duas temporadas e prolongou para 12 anos e 13 jogos a sua ausência de vitórias em Old Trafford, numa partida da qual ficaram de fora o lateral direito Diogo Dalot e o médio defensivo Dário Essugo, ambos lesionados.

Os ‘blues’ vão receber o Benfica em 30 de setembro, em Londres, para a segunda de oito jornadas da fase de liga da Liga dos Campeões, prova na qual se estrearam na quarta-feira com uma derrota fora perante os alemães do Bayern Munique (3-1).

A Liga inglesa é comandada pelo campeão Liverpool, que manteve o pleno de triunfos na receção ao rival citadino Everton (2-1), na abertura da quinta ronda, cujo primeiro dia tem sete partidas e finaliza com a receção do Fulham, de Marco Silva, ao Brentford, às 20h00, em Londres.