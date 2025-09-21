Empate entre “aprendiz” e “mestre”. Arsenal e City igualam a um

O Arsenal, de Arteta, e o Manchester City, de Guardiola, empataram 1-1 em partida da Premier League.

Os “citizens” dominaram a primeira parte e marcaram por Haaland, logo aos nove minutos.

Já os “gunners” reagiram no segundo tempo, pressionaram, tiveram ocasiões, mas só marcaram já em tempo de descontos, aos 90+3, por Martinelli.

Na equipa de Guardiola destaque para as titularidades de Rúben Dias e Bernardo Silva. Matheus Nunes entrou na segunda parte.

Com este empate, o City sobe aos sete pontos, em 15 possíveis. Já o Arsenal chega aos 10 pontos e está a cinco do líder Liverpool.

De recordar que Arteta foi adjunto de Pep Guardiola no Manchester City.