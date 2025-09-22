Menu
  • Bola Branca 18h16
  • 22 set, 2025
2023, 2024, 2025. Aitana Bonmatí faz o tri na Bola de Ouro

22 set, 2025 - 21:37 • Inês Braga Sampaio

Espanhola do Barcelona superou a compatriota Mariona Caldentey e a inglesa Alessia Russo, ambas do Arsenal.

Aitana Bonmatí é a vencedora da Bola de Ouro para a melhor jogadora do mundo na época 2024/25. É a terceira vez consecutiva que a internacional espanhola do Barcelona é eleita a melhor jogadora do mundo.

A média, de 27 anos, foi campeã espanhola do Barcelona, com que também venceu a Taça da Rainha, e chegou a duas finais europeias: da Liga dos Campeões, com o Barça, que perdeu para o Arsenal, e do Euro 2025, com a "Roja", perdida para a Inglaterra.

Aitana superou a compatriota Mariona Caldentey, do Arsenal. A média/extrema maiorquina, de 29 anos, ficou na segunda posição da Bola de Ouro, depois de ser eleita a melhor jogadora da Liga inglesa (que o Chelsea venceu) e de levar as "gunners" à conquista da Champions. Foi finalista vencida do Europeu, tal como Aitana.

Em terceiro, ficou a ponta de lança Alessia Russo, de 26 anos, campeã europeia com o Arsenal e com a seleção inglesa.

[em atualização]

