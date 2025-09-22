Bola de Ouro. Vitinha e Nuno Mendes no top-10, João Neves 19.º

O internacional português João Neves fica no 19.º lugar da Bola de Ouro, prémio para o melhor jogador do mundo em 2024/25, atribuído pela revista "France Football". Vitinha e Nuno Mendes ficam no top-10.

O médio do Paris Saint-Germain, de 20 anos, garante um posto entre o "top-20" dos melhores jogadores do mundo. Na temporada passada, Neves marcou sete golos e fez dez assistências em 59 jogos no clube.

As posições dos colegas de clube e seleção Vitinha e Nuno Mendes ainda não foram anunciadas, depois de já ter sido revelado o nome do 11.º classificado — o que quer dizer que estão mais acima ainda.

Também se soube, minutos depois, que o ex-Sporting Viktor Gyökeres ficou no 15.º posto. O goleador sueco, agora no Arsenal, apontou 54 golos e 13 assistências em 52 partidas ao serviço dos leões.

No total, são 30 os nomeados para a Bola de Ouro. O vencedor será anunciado pelas 21h48, numa cerimónia em Paris.

