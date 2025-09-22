Donnarumma e Hampton eleitos melhores guarda-redes do mundo

Gigi Donnaruma e Hannah Hampton são os vencedores do Prémio Yashin, que premeia os melhores guarda-redes do mundo em 2024/25.

O internacional italiano, de 26 anos, que agora representa o Manchester City, ajudou o Paris Saint-Germain a conquistar quase tudo: Liga francesa, Supertaça, Taça de França e Liga dos Campeões. Só faltou o Mundial de Clubes, mas mesmo assim os franceses foram à final.

Hampton, de 24 anos, foi campeã com o Chelsea — além de ter vencido a Taça da Liga e a Taça de Inglaterra — e chegou às meias-finais da Liga dos Campeões. Com Inglaterra, conquistou o Euro 2025.

É a segunda vez que Donnarumma vence o troféu, depois de 2021. Para Hampton, é uma estreia, nesta que é também a primeira vez que a "France Football" premeia guarda-redes do futebol feminino.