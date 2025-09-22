Gyökeres vence troféu pelos golos que marcou no Sporting

22 set, 2025 - 20:58 • Inês Braga Sampaio
Viktor Gyökeres venceu o Troféu Gerd Müller, na gala da Boal de Ouro, atribuído pela revista "France Football" ao maior goleador da época 2024/25.
O internacional sueco, de 27 anos, agora no Arsenal, apontou 54 golos e 13 assistências em 52 partidas ao serviço dos leões, com que se sagrou bicampeão português e venceu a Taça de Portugal.
"Obrigado a todos no Sporting que permitiram este prémio, foi uma época incrível. Apenas guardo memórias incríveis. Receber este prémio é uma sensação fantástica, é o cumprir de um sonho. Agradeço à minha família, vivi momentos complicados, mas persisti. Espero também conseguir viver bons momentos pelo Arsenal", afirmou Gyökeres, no discurso de agradecimento.
Nas mulheres, o prémio foi para Ewa Pajor, do Barcelona. A polaca, de 28 anos, chegou aos 42 golos e 14 assistências em 46 jogos pelo clube catalão.