​Hola Pep, está por aí o Guardiola?

Josep Guardiola Sala nunca romantizou a sua ideia. Nunca foi moralista. A arrogância acontecia toda no relvado. Era assombroso. Depois dos queixos caídos, veio a imitação. As adaptações, os autocarros e os mourinhos, promovidos a anticristos. Chegaram novas ideias e, tirando os Klopp e variantes, observou-se a um combate eterno à aleatoriedade e à imprevisibilidade do jogo, obedecendo ao controlo e lei do homem que está do lado errado do cal. Pep é menos pepista do que os pepistas e isso ficou provado este domingo, no Arsenal-City, um clássico que já rotulam como “a boring battle of overwhelming caution”. Em estrangeiro soa melhor, mas os Guardiola-Arteta viraram cartazes do futebol cauteloso. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui O cronómetro sussurava o minuto 5 e os cityzens mal tinham tocado na bola. Os dados falavam em 77% de posse de bola para os londrinos. Aos 15 minutos, idem, porém o marcador dava 1-0 para os de Manchester. Erling Haaland, agora transformado num jogador mais completo, desbloqueou uma jogada, tocou para Tijjani Reijnders e desatou a correr, num jeito de correr grotesco. Deu apenas dois toques, golo. Okay, o cinismo de azul-céu. O Arsenal viu-se com um problema. Arteta, o tal conservador que não respeita o legado de Wenger, montou uma equipa menos capaz de criar ou agitar as coisas, deixando Eze, Saka e Martinelli no banco. Gyökeres voltou a ser um anónimo e os alarmes já devem soar pelo Emirates. E o City recuou. Terá Guardiola perdido o amor à bola?

O jogo, intenso mas longe do nível técnico esperado, foi-se desenrolando sem grandes novidades que fazem arregalar os olhos. O Manchester City já defendia em 4-5-1, com Bernardo Silva (um dos melhores e com memória, bendito) de vez em quando a saltar para perto de Haaland para não parecer mal. Na última vez que se encontraram ali, para a Premier League, o Arsenal passou por cima do City (5-1), no entanto Mikel Arteta mostrava as cicatrizes do jogo com o Liverpool, a única derrota desta temporada. Pep Guardiola nunca romantizou a sua ideia, sempre disse que era do mais pragmático que há. Aquele estilo de jogo, o tal do Barça e Bayern e City, permitia-lhe estar mais perto de ganhar e de ter noites mais descansadas, avisava. Os outros, seguindo as pegadas da ideologia cruyffista-mas-mais-avassaladora, deram uma camada nova a essa narrativa e referem a preferência por “ser protagonista”, etc. Uma disquete que respeita a modernidade. A contratação de Haaland já demonstrava algo diferente no pensamento de Pep. Ora por necessidade, caso tenha de recuar perante problemas, ora por opção para criar espaço no meio-campo rival, em vez de andar à luta contra autocarros, teria um homem que mais parece um cavalo feliz numa qualquer pradaria a galgar metros sem se ouvir o batimento cardíaco. E que faz golos. Funciona como na lógica de Gyökeres com Ruben Amorim: saio bem a jogar, se vocês morderem à frente, aproveito as costas com uma locomotiva nórdica. Se me deixarem jogar e encostar-me à vossa baliza, tenho muitíssimo talento e opções para ferir a linha defensiva e massacrar o guarda-redes. Já Donnarumma, dispensado pelo PSG, também poderá entrar nessa lógica. Com o City mais recuado, seja por estratégia ou incapacidade, como notou o comentador da DAZN durante a transmissão, o guarda-redes italiano é o ideal para defender a pequena área e o aumento de cruzamentos e remates que obrigatoriamente terá de acontecer. E, à boleia do "The Athletic", os números demonstram que esta equipa de Pep está a recuar no terreno em relação às anteriores:

Abreviando a história e o que motivou o choque: Pep foi introduzindo defesas ou homens para defender. Primeiro, Matheus Nunes, depois Aké, a seguir Nico González e ainda John Stones. Arteta fez o oposto, naturalmente. O City de Guardiola, que acabaria por sofrer nos descontos (e assim cancelar as manchetes “Masterclass de Guardiola!”), teve 32.8% de posse de bola, o valor mais baixo nos 601 jogos desde o início da carreira do catalão. Pep, o menos pepista dos pepistas, não se envergonhou. “A nossa resiliência foi fantástica, caso contrário não conseguiríamos sobreviver”, regozijou-se no final da partida. O ano passado perdemos 5-1, hoje estivemos perto. É de longe uma das melhores equipas da Europa. Preferia jogar de outra forma, mas em muitos jogos destes 10 anos as outras equipas defenderem atrás, atrás, atrás e aceitavam o resultado da exibição fantástica, mentalidade, estratégia…” A reflexão continuou: “Às vezes, acontece. Tens de defender, honestamente. É porque o adversário é melhor. Quando o tens de aceitar, tens de sobreviver dessa maneira. E assim fizemos”. Surpreendem as declarações de Pep Guardiola, mas demonstram o treinador que é: realista, ou alguém que não sofre de fundamentalismo delirante. Se calhar deixou de ter as melhores equipas, ou então os outros treinadores estão a apanhá-lo, uma luta contra a sapiência alheia e inevitável à qual José Mourinho já sucumbiu, supostamente. Esta transformação de Pep Guardiola – “agora somos uma equipa de transição” – não deixa de ser esmagador para quem o acompanha desde o dia 1. Antes, para defender, corriam para a frente. Agora veem-se numa linha de cinco, de seis e até de sete. Não é bem como ver o artista Richie Campbell mudar de reggae para dancehall e R&B moderno. Afinal, arte é arte e no limite o cantor alargou a base de admiradores. Aqui, no caso de Pep Guardiola, é como ver um carro a ser o polícia sinaleiro e os homens e mulheres, vestidos de agentes da autoridade, a correr no alcatrão. Ou ver Tony Pulis, num Stoke, a pedir coisas aos jogadores que pertencem à ficção científica. O mundo ficou virado do avesso. É que o City nunca tinha dado tão poucos toques na área adversária durante os 347 jogos de Guardiola na Premier League. Foram apenas oito.