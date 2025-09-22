​Hola Pep, está por aí o Guardiola?

22 set, 2025 - 17:00 • Hugo Tavares da Silva
Josep Guardiola Sala nunca romantizou a sua ideia. Nunca foi moralista. A arrogância acontecia toda no relvado. Era assombroso. Depois dos queixos caídos, veio a imitação. As adaptações, os autocarros e os mourinhos, promovidos a anticristos. Chegaram novas ideias e, tirando os Klopp e variantes, observou-se a um combate eterno à aleatoriedade e à imprevisibilidade do jogo, obedecendo ao controlo e lei do homem que está do lado errado do cal.
Pep é menos pepista do que os pepistas e isso ficou provado este domingo, no Arsenal-City, um clássico que já rotulam como “a boring battle of overwhelming caution”. Em estrangeiro soa melhor, mas os Guardiola-Arteta viraram cartazes do futebol cauteloso.
O cronómetro sussurava o minuto 5 e os cityzens mal tinham tocado na bola. Os dados falavam em 77% de posse de bola para os londrinos. Aos 15 minutos, idem, porém o marcador dava 1-0 para os de Manchester. Erling Haaland, agora transformado num jogador mais completo, desbloqueou uma jogada, tocou para Tijjani Reijnders e desatou a correr, num jeito de correr grotesco. Deu apenas dois toques, golo. Okay, o cinismo de azul-céu.
O Arsenal viu-se com um problema. Arteta, o tal conservador que não respeita o legado de Wenger, montou uma equipa menos capaz de criar ou agitar as coisas, deixando Eze, Saka e Martinelli no banco. Gyökeres voltou a ser um anónimo e os alarmes já devem soar pelo Emirates. E o City recuou. Terá Guardiola perdido o amor à bola?
O jogo, intenso mas longe do nível técnico esperado, foi-se desenrolando sem grandes novidades que fazem arregalar os olhos. O Manchester City já defendia em 4-5-1, com Bernardo Silva (um dos melhores e com memória, bendito) de vez em quando a saltar para perto de Haaland para não parecer mal. Na última vez que se encontraram ali, para a Premier League, o Arsenal passou por cima do City (5-1), no entanto Mikel Arteta mostrava as cicatrizes do jogo com o Liverpool, a única derrota desta temporada.
Pep Guardiola nunca romantizou a sua ideia, sempre disse que era do mais pragmático que há. Aquele estilo de jogo, o tal do Barça e Bayern e City, permitia-lhe estar mais perto de ganhar e de ter noites mais descansadas, avisava. Os outros, seguindo as pegadas da ideologia cruyffista-mas-mais-avassaladora, deram uma camada nova a essa narrativa e referem a preferência por “ser protagonista”, etc. Uma disquete que respeita a modernidade.
A contratação de Haaland já demonstrava algo diferente no pensamento de Pep. Ora por necessidade, caso tenha de recuar perante problemas, ora por opção para criar espaço no meio-campo rival, em vez de andar à luta contra autocarros, teria um homem que mais parece um cavalo feliz numa qualquer pradaria a galgar metros sem se ouvir o batimento cardíaco. E que faz golos.
Funciona como na lógica de Gyökeres com Ruben Amorim: saio bem a jogar, se vocês morderem à frente, aproveito as costas com uma locomotiva nórdica. Se me deixarem jogar e encostar-me à vossa baliza, tenho muitíssimo talento e opções para ferir a linha defensiva e massacrar o guarda-redes.
Já Donnarumma, dispensado pelo PSG, também poderá entrar nessa lógica. Com o City mais recuado, seja por estratégia ou incapacidade, como notou o comentador da DAZN durante a transmissão, o guarda-redes italiano é o ideal para defender a pequena área e o aumento de cruzamentos e remates que obrigatoriamente terá de acontecer. E, à boleia do "The Athletic", os números demonstram que esta equipa de Pep está a recuar no terreno em relação às anteriores:
Abreviando a história e o que motivou o choque: Pep foi introduzindo defesas ou homens para defender. Primeiro, Matheus Nunes, depois Aké, a seguir Nico González e ainda John Stones. Arteta fez o oposto, naturalmente.
O City de Guardiola, que acabaria por sofrer nos descontos (e assim cancelar as manchetes “Masterclass de Guardiola!”), teve 32.8% de posse de bola, o valor mais baixo nos 601 jogos desde o início da carreira do catalão. Pep, o menos pepista dos pepistas, não se envergonhou.
“A nossa resiliência foi fantástica, caso contrário não conseguiríamos sobreviver”, regozijou-se no final da partida. O ano passado perdemos 5-1, hoje estivemos perto. É de longe uma das melhores equipas da Europa. Preferia jogar de outra forma, mas em muitos jogos destes 10 anos as outras equipas defenderem atrás, atrás, atrás e aceitavam o resultado da exibição fantástica, mentalidade, estratégia…”
A reflexão continuou: “Às vezes, acontece. Tens de defender, honestamente. É porque o adversário é melhor. Quando o tens de aceitar, tens de sobreviver dessa maneira. E assim fizemos”.
Surpreendem as declarações de Pep Guardiola, mas demonstram o treinador que é: realista, ou alguém que não sofre de fundamentalismo delirante. Se calhar deixou de ter as melhores equipas, ou então os outros treinadores estão a apanhá-lo, uma luta contra a sapiência alheia e inevitável à qual José Mourinho já sucumbiu, supostamente.
Esta transformação de Pep Guardiola – “agora somos uma equipa de transição” – não deixa de ser esmagador para quem o acompanha desde o dia 1. Antes, para defender, corriam para a frente. Agora veem-se numa linha de cinco, de seis e até de sete.
Não é bem como ver o artista Richie Campbell mudar de reggae para dancehall e R&B moderno. Afinal, arte é arte e no limite o cantor alargou a base de admiradores. Aqui, no caso de Pep Guardiola, é como ver um carro a ser o polícia sinaleiro e os homens e mulheres, vestidos de agentes da autoridade, a correr no alcatrão. Ou ver Tony Pulis, num Stoke, a pedir coisas aos jogadores que pertencem à ficção científica.
O mundo ficou virado do avesso. É que o City nunca tinha dado tão poucos toques na área adversária durante os 347 jogos de Guardiola na Premier League. Foram apenas oito.
Curioso que o debate em Inglaterra tem apontado o foco para a suposta teimosia de Ruben Amorim, que agora tem em Guardiola mais um inimigo, mudo é certo, mas obediente face à necessidade de adaptação. Foi “o dia em que o filósofo se tornou pragmático”, escreveu o “The Athletic”. No “The Guardian” dizem, com veneno a escorrer da pena, que Mourinho foi homenageado pelo regresso ao ativo.
Arteta conseguiu assim transformar-se no primeiro homem a impedir uma vitória de Guardiola em cinco jogos seguidos entre ambos. No histórico contam-se nove vitórias para Pep em 16 jogos.
Apesar dos feitos e da evolução deste Arsenal, ensopados em muitos milhões de euros, Jamie Carragher diz que falta algo. “Quando toca a grandes jogos, Arteta escolhe uma equipa em que se sente que está a pensar mais no adversário e isso não quer dizer que não consigas ganhar a Premier League. O José Mourinho ganhou-a três vezes e era um bocadinho assim…”
Josep Guardiola Sala nunca romantizou a sua ideia. É o arquiteto de uma das revoluções mais importantes da história do futebol e o futebol é antigo, hein?
O futebol era diferente antes de ele aterrar no banco do Barcelona. As análises aos jogos estão diferentes, fala-se mais em espaço, em saídas de pressão, em terceiro homem, etc, etc, etc. Durante as suas passagens por Barcelona, Alemanha e Inglaterra, curiosamente ou não, as seleções daqueles países voaram.
O que sabemos é que, depois de uma derrota, ele vai coçar a cabeça e encontrar uma solução. Com mais ou menos bola, o catalão não vai desistir da estética do jogo e isto só porque está associada à maneira como entende que se deve jogar o jogo, pelo resultado claro. Será certamente e por muito tempo a bússola do bom futebol. Pep nunca será tão pepista como os pepistas e também nunca será muitas vezes este treinador que visitou Londres. Mas é engraçada esta transformação, não é?