  • Bola Branca 18h16
  • 22 set, 2025
João Neves fica no 19.º lugar da Bola de Ouro. Vitinha e Nuno Mendes no top-10

22 set, 2025 - 17:29 • Inês Braga Sampaio

São 30, no total, os nomeados ao prémio de melhor do mundo. Vencedor será anunciado pelas 21h48, numa gala em Paris.

O internacional português João Neves fica no 19.º lugar da Bola de Ouro, prémio para o melhor jogador do mundo em 2024/25, atribuído pela revista "France Football". Vitinha e Nuno Mendes ficam no top-10.

O médio do Paris Saint-Germain, de 20 anos, garante um posto entre o "top-20" dos melhores jogadores do mundo. Na temporada passada, Neves marcou sete golos e fez dez assistências em 59 jogos no clube.

As posições dos colegas de clube e seleção Vitinha e Nuno Mendes ainda não foram anunciadas, depois de já ter sido revelado o nome do 11.º classificado — o que quer dizer que estão mais acima ainda.

Também se soube, minutos depois, que o ex-Sporting Viktor Gyökeres ficou no 15.º posto. O goleador sueco, agora no Arsenal, apontou 54 golos e 13 assistências em 52 partidas ao serviço dos leões.

No total, são 30 os nomeados para a Bola de Ouro. O vencedor será anunciado pelas 21h48, numa cerimónia em Paris.

[em atualização]

Classificação:

  1. ?
  2. ?
  3. ?
  4. ?
  5. ?
  6. ?
  7. ?
  8. ?
  9. ?
  10. ?
  11. Pedri
  12. Khvicha Kvaratskhelia
  13. Harry Kane
  14. Désiré Doué
  15. Viktor Gyökeres
  16. Vinícius Jr.
  17. Robert Lewandowski
  18. Scott McTominay
  19. João Neves
  20. Lautaro Martínez
  21. Serhou Guirassy
  22. Alexis Mac Allister
  23. Jude Bellingham
  24. Fabián Ruiz
  25. Denzel Dumfries
  26. Erling Haaland
  27. Declan Rice
  28. Virgil van Dijk
  29. Florian Wirtz
  30. Michael Olise
