Lamine Yamal e Vicky López são os melhores jovens do mundo

22 set, 2025 - 20:14 • Inês Braga Sampaio

Um espanhol e uma espanhola, ambos do Barcelona. Clube catalão monopoliza o Troféu Kopa 2024/25.

Os espanhóis Lamine Yamal e Vicky López, ambos do Barcelona, são os vencedores do Troféu Kopa, atribuído pela revista "France Football" ao melhor jogador e à melhor jogadora jovens do mundo em 2024/25.

Yamal, de 18 anos, vence o prémio pela segunda vez consecutiva, um feito inédito. Na temporada passada, ajudou o Barcelona a sagrar-se campeão espanhol e a chegar às meias-finais da Liga dos Campeões, com 18 golos e 21 assistências em 55 jogos. Com a seleção de Espanha, foi finalista da Liga das Nações — final perdida para Portugal.

López, de 19 anos, vence a versão inaugural do troféu feminino. Na última época, ajudou o Barcelona a vencer a Liga espanhola e a sagrar-se vice-campeão da Europa (troféu perdido para o Arsenal). Ao serviço da Espanha, chegou à final do Euro 2025, perdida para a Inglaterra.

Os portugueses João Neves, igualmente 19.º classificado da Bola de Ouro, e Rodrigo Mora também estavam nomeados. O médio do Paris Saint-Germain ficou no terceiro lugar e o criativo do FC Porto em oitavo.

