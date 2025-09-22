Menu
Bola de Ouro

Troféu Cruyff. Luis Enrique vence no masculino, Sarina Wiegman no feminino

22 set, 2025 - 20:31 • Inês Braga Sampaio

Treinador do PSG e selecionadora inglesa premiados, depois de se sagrarem campeões da Europa em 2024/25.

A+ / A-

Luis Enrique e Sarina Wiegman são os vencedores do Troféu Cruyff, que premeia os melhores treinadores de futebol masculino e feminino.

O espanhol, de 55 anos, levou o Paris Saint-Germain à conquista de quase tudo: Liga francesa, Supertaça, Taça de França e Liga dos Campeões. Só falhou o Mundial de Clubes, mas mesmo assim foi à final.

A neerlandesa, também de 55 anos, conduziu a Inglaterra ao triunfo no Euro 2025. Foi o terceiro título europeu que venceu, em três: foi campeã com os "seus" Países Baixos em 2017 e com a Inglaterra em 2022.

É a segunda vez que Luis Enrique vence o prémio: arrecadou o galardão em 2015, na altura atribuído em conjunto pela "France Football" e pela FIFA, depois de vencer a Champions ao comando do Barcelona.

Para Wiegman é uma estreia, porque esta é a primeira vez que a "France Football" atribui o prémio no futebol feminino. Por outro lado, no The Best, da FIFA, já leva quatro vitórias: em 2017, 2020, 2022 e 2023.

