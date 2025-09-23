​Abel Ferreira será uma estação de metro em São Paulo… mas não é o treinador, é outro português

Quando chegou ao Palmeiras, em 2020, avisou logo que não ia ali passar férias. Não se sabia bem o que se podia esperar do português. Puxando à frente a fita do tempo, sabe-se agora que se transformou num dos maiores técnicos da história do clube e até, porque não?, do Brasileirão.

Dois triunfos na Libertadores, mais dois campeonatos nacionais e ainda uma Copa do Brasil e uma Recopa Sudamericana fizeram nascer o mito. Aqui e ali tem sido contestado, não fosse o adepto de futebol um espécime especial com problemas de memória ou implacável, sedento por mais glória amanhã e depois de amanhã.

Depois de alguns momentos conturbados esta temporada, o Palmeiras de Abel Ferreira está apenas a dois pontos do líder Flamengo, porém ainda tem de jogar uma partida em atraso. Ou seja, pode ser líder isolado em breve.