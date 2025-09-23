​Abel Ferreira será uma estação de metro em São Paulo… mas não é o treinador, é outro português

23 set, 2025 - 11:41 • Hugo Tavares da Silva
Quando chegou ao Palmeiras, em 2020, avisou logo que não ia ali passar férias. Não se sabia bem o que se podia esperar do português. Puxando à frente a fita do tempo, sabe-se agora que se transformou num dos maiores técnicos da história do clube e até, porque não?, do Brasileirão.
Dois triunfos na Libertadores, mais dois campeonatos nacionais e ainda uma Copa do Brasil e uma Recopa Sudamericana fizeram nascer o mito. Aqui e ali tem sido contestado, não fosse o adepto de futebol um espécime especial com problemas de memória ou implacável, sedento por mais glória amanhã e depois de amanhã.
Depois de alguns momentos conturbados esta temporada, o Palmeiras de Abel Ferreira está apenas a dois pontos do líder Flamengo, porém ainda tem de jogar uma partida em atraso. Ou seja, pode ser líder isolado em breve.
É neste contexto que se ficou a conhecer a nova linha de metro 16-Violeta, em São Paulo, com 32 quilómetros, que liga Cidade Tiradentes a Oscar Freire. Serão 25 estações, uma delas Abel Ferreira, entalada entre Anália Franco e Cipriano Rodrigues.
E, claro, estalou a polémica. Não faltou quem, nas redes sociais, denunciasse a “loucura” ou até exigisse que inaugurassem outras estações com os nomes de Dorival Jr. ou Muricy Ramalho, relata a “Placar”.
O estatuto do português ganharia um selo à prova de bala, porém o homenageado não é ele, apesar de ter recebido o título de cidadão paulistano em 2022.
A coincidência é, confessemos, maravilhosa. Segundo a “Placar”, Abel Ferreira, nascido em Viseu em 1906, foi um político que emigrou para o Brasil em 1913. Fez política por ali entre 1950 e 1970 e morreu em 1986, ano em que morreu também o Brasil de Telê Santana no México.