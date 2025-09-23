Menu
  • Bola Branca 18h16
  • 22 set, 2025
Liga Europa

Árbitro grego apita o Salzburgo-FC Porto

23 set, 2025 - 11:49 • Lusa

Equipa de Francesco Farioli estreia-se na Liga Europa na quinta-feira, na Áustria, às 20h00.

O árbitro grego Vassilis Fotias foi nomeado para dirigir na quinta-feira a visita do FC Porto ao Salzburgo, da primeira jornada da fase da liga da Liga Europa de futebol, anunciou esta terça-feira a UEFA.

Em Salzburgo, na Áustria, a partir das 20h de quinta-feira, Fotias vai ter os compatriotas Andreas Meintanas e Michail Papadakis como assistentes, com o também grego Angelos Evangelou a ser o quarto árbitro.

No passado, Fotias apenas dirigiu um encontro de equipas portuguesas, depois de, na última temporada, ter estado na vitória caseira do Vitória de Guimarães sobre o Zrinjski Mostar (3-0), no play-off da Liga Conferência.

