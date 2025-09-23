Menu
  • Bola Branca 18h16
  • 22 set, 2025
​Por que razão Gyökeres ganhou o troféu Gerd Müller e Mbappé ficou com a 'Bota de Ouro'?

23 set, 2025 - 11:08 • Hugo Tavares da Silva

Os galardões obedecem a manuais diferentes. No caso da "Bota de Ouro", os golos têm um valor diferente em função da latitude.

A+ / A-

Golos, golos e mais golos. Tanto o Troféu Gerd Müller como a ‘Bota de Ouro’ celebram os melhores goleadores do ano, mas há diferenças.

Na segunda-feira à noite, com um estilo muitíssimo nobre e jamesbondiano, Viktor Gyökeres recebeu das mãos de Luís Figo, na gala da Bola de Ouro da “France Football”, o Troféu Gerd Müller, pois foi o maior goleador da temporada, juntando golos de clube e seleções: 54 golos em 52 jogos.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

A ‘Bota de Ouro’ respeita outro manual. Primeiro, distingue os goleadores europeus e diz respeito aos golos no campeonato, hierarquizando as ligas, pelo que os golos têm valores diferentes. Ou seja, os golos marcados nos campeonatos de Espanha, Inglaterra, Itália, França e Alemanha valem o dobro, enquanto em Portugal e nas outras ligas periféricas o golo vale 1.5.

Por isso mesmo, para a corrida à “Bota de Ouro”, os 39 golos do sueco na Liga Portuguesa valeram menos do que os 31 de Kylian Mbappé na La Liga, em época de estreia no Real Madrid. Ou seja, apesar das balizas terem o mesmo tamanho, assume-se que é mais difícil fazer golos nos melhores campeonatos.

"Obrigado a todos no Sporting que permitiram este prémio, foi uma época incrível. Apenas guardo memórias incríveis”, reconheceu Gyökeres, o novo avançado dos 'gunners', depois de meter as mãos no galardão.

“Receber este prémio é uma sensação fantástica, é o cumprir de um sonho. Agradeço à minha família, vivi momentos complicados, mas persisti. Espero também conseguir viver bons momentos pelo Arsenal.”

