"Vitinha é o melhor do mundo de todos os tempos, como homem, menino, pela educação, por tudo"

23 set, 2025 - 15:00 • Hugo Tavares da Silva , André Maia
Em tempos idos, Adílio Pinheiro chegou a chamar “Iraque” ao Bairro de Ringe, na Vila das Aves. Onde agora se vê um campo sintético no meio de habitações, de onde brotaram Vitinha e Diogo Costa por exemplo, antes as únicas tabelas e chutos que se vislumbravam eram protagonizados pela dupla composta pela toxicodependência e pela delinquência.
A Associação de Moradores do Complexo Habitacional de Ringe nasceu em 1987 para mudar o fado do bairro. Depois, acompanhado por um posto da GNR, veio o futebol e aquela esperança de melhorar um lugar através do desporto. Adílio Pinheiro foi desafiado pelo então presidente do Ringe, Joaquim Faria, a criar a escolinha de futebol em 2004. Deram à nova instituição o nome “Pinheirinhos de Ringe”, por Adílio, e não cobravam mensalidade aos meninos e meninas. Os miúdos iam jogar e começaram a afastar os ventos que desordenam aquela pequena comunidade.
Acelerando a história no tempo, a certa altura, Pinheiro treinou um tal de Vítor, um rapaz que era filho de Vítor Manuel, que também passou pelas mãos de Adílio Pinheiro, mas no Desportivo das Aves.
Vítor transformar-se-ia em Vitinha, o homem que agora foi eleito o terceiro melhor futebolista do planeta. Em conversa com Bola Branca, Pinheiro até prefere que ele seja número 3, em vez de número 1. “O peso ia ser muito grande. Não é que não merecesse, mas o Vitinha tem mais para dar. Quando chegar lá, pode considerar-se o melhor.”
E acrescenta: “Se fosse o melhor do mundo, claro, era uma alegria muito maior para todos, mas já é uma alegria que basta. Toda a gente na Vila das Aves está empolgada e honrada e maravilhada com a classificação”.
Adílio Pinheiro diz-se muito amigo de Vitinha e da família Ferreira e diz uma vez e mais outra que só um futebolista sai do futebol de formação em cada 500 mil e celebra o Pinheirinhos ter marcado a vida de dois (Vitinha e Diogo Costa, o guarda-redes do FC Porto).
Reconhece que era impossível alguém prever este desfecho. Bom, talvez tenha havido uma pessoa…
“Quem é que começa a treinar um miúdo com cinco, seis, sete anos e vai imaginar… Para mim, se ele jogasse na 1.ª Divisão já, como o pai, já era bom. (...) O nosso menino está nos melhores do mundo, pá”, regozija-se mansamente.
“Ninguém podia prever… Havia um senhor que era capaz de fazer essa previsão, o senhor Aurélio Pereira. Quando Vitinha tinha seis anos, foi ao Mundialito do Algarve e disse-me logo: ‘Está aqui um jogador de seleção, não o deixe sair para lado nenhum’. Esse senhor era capaz de ver à distância.”
Vila das Aves recebeu a notícia do pódio da gala da Bola de Ouro com uma calma olímpica. “O povo das Aves é muito pacato”, explica Adilio Pinheiro. “Isto é uma coisa normal. Não é aquela euforia, não somos muito de deitar foguetes. Aceitamos, contentes. Mas claro, vê-se no Facebook toda a gente a dar-lhe os parabéns.”
Este homem que marcou a família Ferreira até garante que ficou mais triste pela injustiça com Nuno Mendes, o décimo classificado, do que pelo terceiro lugar do antigo pupilo.
A Renascença questionou ainda Adílio Pereira pelo título que Vitinha conquistou: eleito o melhor médio do mundo, e isto numa lista com alguém como Pedri, por exemplo.
“Não os conheço todos, mas o Vitinho é realmente diferente. Tem coisas que ninguém tem”, assume. “Quem somos nós para dizer que ele não foi o melhor? Para mim, é o melhor do mundo de todos os tempos, como homem, menino, pela educação, por tudo, é o melhor de todos.” Falando de futebol, “é bem merecido”.
O “Iraque”, transformado na morada fiscal da esperança de Ringe, tem agora mais uma história para inspirar os seus meninos e meninas e deixar Adílio Pinheiro embevecido, ainda que, pegando nas suas palavras ao site da AF Porto em 2022, a sua Champions seja outra: “De 2004 para cá, desviar crianças do mal é o nosso objetivo”.