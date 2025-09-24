Ninguém sorri no duelo entre próximos adversários do Braga

Estrela Vermelha e Celtic empataram, a um golo, esta quarta-feira, no duelo entre os próximos dois adversários do Sporting de Braga na Liga Europa.

Kelechi Iheanacho adiantou os escoceses, em Belgrado, ao minuto 66, mas Marko Arnautovic igualou para os sérvios dez minutos depois.

Ambas as equipas ficam entre o grupo dos segundos classificados, com um ponto. O Braga está no lote dos primeiros, com três, depois de ter derrotado (1-0) os neerlandeses do Feyenoord.

Restantes jogos desta quarta-feira: Midtjylland 2-0 Sturm Graz, PAOK 0-0 Maccabi Tel-Aviv, Malmö 1-2 Ludogorets, Bétis 2-2 Nottingham Forest, Friburgo 2-1 Basileia, Dínamo de Zagreb 3-1 Fenerbahçe, Nice 1-2 Roma.



A equipa de Carlos Vicens terá pela frente o Celtic, na Escócia, na segunda jornada da fase regular da Liga Europa, no dia 2 de outubro, quinta-feira da próxima semana, a partir das 17h45.

Na jornada seguinte, defrontará o Estrela Vermelha. Encontro marcado para 23 de outubro, na Pedreira, também pelas 17h45.