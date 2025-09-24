Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 24 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Liga Europa

Ninguém sorri no duelo entre próximos adversários do Braga

24 set, 2025 - 22:58 • Inês Braga Sampaio

Minhotos jogam com o Celtic na segunda jornada da fase regular da Liga Europa e com o Estrela Vermelha na terceira.

A+ / A-

Estrela Vermelha e Celtic empataram, a um golo, esta quarta-feira, no duelo entre os próximos dois adversários do Sporting de Braga na Liga Europa.

Kelechi Iheanacho adiantou os escoceses, em Belgrado, ao minuto 66, mas Marko Arnautovic igualou para os sérvios dez minutos depois.

Ambas as equipas ficam entre o grupo dos segundos classificados, com um ponto. O Braga está no lote dos primeiros, com três, depois de ter derrotado (1-0) os neerlandeses do Feyenoord.

Restantes jogos desta quarta-feira: Midtjylland 2-0 Sturm Graz, PAOK 0-0 Maccabi Tel-Aviv, Malmö 1-2 Ludogorets, Bétis 2-2 Nottingham Forest, Friburgo 2-1 Basileia, Dínamo de Zagreb 3-1 Fenerbahçe, Nice 1-2 Roma.

A equipa de Carlos Vicens terá pela frente o Celtic, na Escócia, na segunda jornada da fase regular da Liga Europa, no dia 2 de outubro, quinta-feira da próxima semana, a partir das 17h45.

Na jornada seguinte, defrontará o Estrela Vermelha. Encontro marcado para 23 de outubro, na Pedreira, também pelas 17h45.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 24 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano