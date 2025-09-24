"O Feyenoord é equipa de Champions": Barroso, a Liga Europa e o arranque preocupante no campeonato

24 set, 2025 - 13:15 • João Fonseca
O Sp. Braga, depois de cinco vitórias e um empate na fase de qualificação, estreia-se esta noite na Liga Europa. O primeiro adversário é uma reputada equipa neerlandesa onde joga Gonçalo Borges, ex-FC Porto.
“O Feyenoord é, normalmente, uma equipa de Champions”, lembra Barroso, histórico futebolista dos minhotos. “É uma equipa fortíssima, toda a gente conhece o Feyenoord. Conheço perfeitamente os jogadores do Sp. Braga, são experientes e de grande qualidade, e gostam deste tipo de jogos. Estou confiante que o Sp. Braga vai dar uma resposta muito boa.”
O antigo médio garante que o objetivo na Europa terá de ser superar a fase liga da Liga Europa, onde o Sp. Braga vai defrontar Feyenoord, Celtic, Estrela Vermelha, Genk, Rangers e Nice.
O Braga-Feyenoord, no Estádio Municipal de Braga, (...)
“São importantes os jogos em casa. Vamos jogos a jogo, há o Feyenoord e outras equipas fortíssimas”, defende.
Mais preocupante tem sido o que se tem verificado na Liga, com três empates e uma derrota em seis jornadas, depois de um investimento importante e da aposta num treinador, Carlos Vicens (ex-adjunto de Guardiola), com um contrato até 2028.
“Claro que, no campeonato, as coisas não têm sido tão fáceis como se pretendia, mas acredito perfeitamente nesta equipa e nestes jogadores, têm muita qualidade. Só têm de o demonstrar”, sentencia Barroso, de 55 anos, com 288 jogos pelo Sp. Braga, de acordo com o “Zerozero”.