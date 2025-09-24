Menu
  • Bola Branca 18h16
  • 23 set, 2025
Liga Europa

Sonho europeu começa esta noite para o Sp. Braga

24 set, 2025 - 10:05 • Lusa

O Braga-Feyenoord, no Estádio Municipal de Braga, será o primeiro duelo entre ambos os clubes.

O Sporting de Braga estreia-se hoje na fase de liga da Liga Europa de futebol, em jogo em que recebe os neerlandeses do Feyenoord, relegados para a segunda competição da UEFA depois de afastados da 'Champions'.

A equipa portuguesa entra nesta fase após ter disputado seis jogos na qualificação, em que afastou sucessivamente o Levski Sófia, o CFR Cluj e o Lincoln Red Imps.

Já o Feyenoord, terceiro classificado na Liga neerlandesa em 2024/25, caiu para a Liga Europa ao ser eliminado na terceira pre-eliminatória da ‘Champions’, pelo Fenerbahçe, que era então treinado por José Mourinho.

O jogo desta quarta-feira, com início às 20:00, no Estádio Municipal de Braga, com arbitragem do montenegrino Nikola Dabanovic, é o primeiro da história entre Sporting de Braga e Feyenoord.

Os bracarenses são a primeira equipa portuguesa a entrar na fase de liga da edição 2025/26 da Liga Europa, com o FC Porto a jogar na quinta-feira, dia em que visita os austríacos do Salzburgo.

Nesta fase de liga, o Braga ainda defrontará Celtic (fora), Estrela Vermelha (casa), Genk (casa), Rangers (fora), Nice (fora), Nottingham Forest (casa) e Go Ahead Eagles (fora).

Por seu lado, o FC Porto, e após Salzburgo, encontrará Estrela Vermelha (casa), Nottingham Forest (fora), Utrecht (fora), Nice (casa), Malmö (casa), Plzen (fora) e Rangers (casa).

Os oito primeiros classificados da fase de liga, após oito jornadas, seguem diretamente para os oitavos de final, enquanto as equipas classificadas entre o nono e o 24.º lugares disputam um play-off de acesso aos ‘oitavos’.

