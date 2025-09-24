​“Vou sair do Fluminense e deixar os génios da internet a falar”: Renato Gaúcho e quem paga o pato

24 set, 2025 - 15:50
O Fluminense empatou com o Lanús, no Maracanã, e foi eliminado na Copa Sul-Americana. Renato Gaúcho fartou-se e anunciou a demissão durante a conferência de imprensa.
O antigo futebolista substituiu Mano Menezes no dia 3 de abril, naquela que foi a sexta vez a treinar o clube das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Para além da eliminação do futebol continental, o técnico ouviu o famoso insulto dos adeptos brasileiros – “burro” – e denunciou a influência das redes sociais no futebol de hoje.
“Eu nem deveria estar falando isso com vocês, quem vai manifestar-se é o presidente, mas essas perguntas todas, de alguns génios da internet, muita gente vai atrás desses génios…”, refletiu.
“Sempre procurei fazer o melhor possível pelo clube, em todos os sentidos, em todas as competições”, continuou. “Se o Fluminense estivesse mal no Brasileiro, eu não estaria saindo. Como o Fluminense está bem, vou sair para descansar a cabeça e deixar alguns génios da internet continuarem falando de futebol, já que entendem para caramba.”
A irritação era evidente e o queixume do homem que alcançou a semifinal do Mundial de Clubes prosseguiu: “Hoje em dia no futebol nada mais me surpreende, dentro e fora de campo, justamente devido às redes sociais. Todo o mundo é treinador, todo o mundo pega na rede social, opina. Algumas pessoas vão atrás da pessoa que não entende nada. Não são todas, mas muitos da rede social não entendem nada de futebol. E aí quem paga o pato é o treinador, quem paga o pato é o jogador. O que a gente vai fazer?”
Pagar o pato, esclarece uma pesquisa na internet, tem significados vários, como arcar com as culpas de algo ou fazer figura de tolo.
Renato Gaúcho, de 63 anos, disputou 42 jogos nesta aventura no Fluminense e conquistou 21 vitórias e nove empates, perdendo 12 partidas. Para além da meia-final no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, colocou o Flu na semifinal da Copa do Brasil, que se vai jogar em dezembro. No Brasileirão, o clube está na oitava posição, a 11 pontos da entrada direta na Libertadores e a 20 pontos do líder Flamengo.
Como futebolista, Renato conquistou, entre outros troféus, a Copa América e a Intercontinental. No currículo conta com passagens por clubes como Grêmio, Flamengo, Botafogo, Cruzeiro e Fluminense. O avançado também jogou no estrangeiro, representando a Roma ao lado de Bruno Conti e Rudi Völler, no final da década de 80.