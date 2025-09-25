Menu
O contrato copy paste, o avô e a teimosia de Abel: quinta semifinal da Libertadores em seis edições

25 set, 2025 - 11:15 • Hugo Tavares da Silva

Vitória caseira contra o River Plate, por 3-1, confirmou a passagem a mais uma meia-final do torneio.

A semana de Abel Ferreira começou de forma inusitada. O treinador português terá ouvido dizer que ia haver uma estação de metro com o seu nome em São Paulo. Não é difícil imaginar o deleitamento do homem que ali chegou como uma tempestade avassaladora.

Afinal, o Abel Ferreira homenageado não é o treinador do Palmeiras, mas sim um senhor de Viseu, nascido no início do século XX, que fez política no Brasil. Não é difícil imaginar Abel Ferreira com um sorriso malandro a encolher os ombros, descrente, como quem tem a certeza de que nunca fariam isso por ele, mesmo que esteja a um jogo de atraso de voltar à liderança do Brasileiro.

Mas a tal semana continuou, com mais um capítulo da Libertadores, com o River Plate, um clássico recente nos últimos tempos na América do Sul. Depois de uma vitória no Monumental, em Buenos Aires, o verdão bateu os argentinos, por 3-1, em casa. E assim teima Abel Ferreira em tornar-se um gigante para aquelas bandas…

No final do encontro, o treinador que fica sem contrato no final da época piscou o olho à renovação de forma original. “Não preciso de um papel para dizer que eu quero ficar. O meu avô chamava-se Abel, ele não assinava contrato, era tudo de boca”, explicou, garantindo que apenas precisa da confiança dos dirigentes e dos adeptos.

“A presidente sabe e eu falei antes do Mundial. O meu contrato com eles durou um segundo, não foi preciso chatear o meu agente. É copy paste.”

Com esta eliminatória, o português acabou de garantir a quinta presença na semifinal da Libertadores em seis edições disputadas. Desde que chegou a São Paulo em 2020, depois de avisar que não ia para ali de férias, Abel Ferreira ganhou o torneio nesse 2020 e no ano a seguir, tornando muito pequenas as palavras de Jorge Jesus, campeão da Libertadores com o Flamengo, que avisava que nenhum português ia fazer algo assim.

Em 2020, o Palmeiras de Abel eliminou precisamente o River Plate nas meias-finais da competição. Em 2021, despachou o Atlético Mineiro. Depois, em 2022, foi enganado pelo Athletico Paranaense, então treinado por Luiz Felipe Scolari, uma das grandes lendas do Palmeiras, curiosamente, e com Vítor Roque no ataque, hoje no verdão. O Athletico está atualmente na Série B.

Há duas épocas, em 2023, Abel Ferreira e o seu exército de gente obcecada pela competição caiu apenas nos penáltis contra o Boca Juniors. No ano passado, o Palmeiras sucumbiu nos oitavos de final contra o Botafogo de Artur Jorge, que viria a levantar o troféu.

Segue-se a LDU Quito ou o São Paulo, agora treinado por Hernán Crespo. Na primeira mão, no Equador, a equipa da casa treinada pelo brasileiro Tiago Nunes bateu os de São Paulo por 2-0.

A teimosia de Abel vai agigantando a lenda e compensa, apesar da franja de insatisfeitos que apupou o trabalho do senhor de Penafiel. E pelos vistos está para ficar...

