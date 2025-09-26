Menu
André Almeida vai continuar a jogar o seu futebol no Mestalla até 2029 e quer “coisas bonitas"

26 set, 2025 - 12:52 • Lusa

André Almeida foi contratado pelo Valência em 2022, proveniente do Vitória de Guimarães, tendo disputado 96 jogos e marcado quatro golos nas quatro temporadas (incluindo a atual).

O médio português André Almeida prolongou o contrato com o Valência por um ano, até 30 de junho de 2029, anunciou esta sexta-feira o 11.º classificado da Liga espanhola de futebol, no sítio oficial na Internet.

André Almeida foi contratado pelo Valência em 2022, proveniente do Vitória de Guimarães, tendo disputado 96 jogos e marcado quatro golos nas quatro temporadas (incluindo a atual) em que representou a equipa espanhola, na qual também alinha o defesa português Thierry Correia.

“Estou muito feliz. É a recompensa pelo meu trabalho e dá-me motivação para continuar. Trabalhei muito para chegar aqui. Vou tentar melhorar, ser melhor jogador e proporcionar alegrias aos adeptos do Valência. Podemos fazer coisas bonitas nesta época”, afirmou o médio, de 25 anos.

