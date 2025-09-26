Bas Dost termina carreira devido a problema cardíaco

Bas Dost terminou a carreira aos 36 anos, devido a um problema cardíaco.

Em entrevista ao jornal neerlandês "Algemeen Dagblad", o antigo goleador do Sporting confirma que decidiu colocar um ponto final na carreira de futebolista, dois anos depois de ter colapsado em campo nos minutos finais de um jogo entre o NEC, que representava, e o AZ Alkmaar.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



Após esse incidente, em 2023, Bas Dost foi diagnosticado com uma inflamação do músculo cardíaco. Não desistiu de jogar futebol e tentou recuperar, tendo até chegado a ser autorizado a regressar aos relvados em abril. No entanto, pendura as botas antes de concretizar esse retorno.

"Pude correr na passadeira, foi fantástico. Até que, em junho, recebi uma chamada do cardiologista. Tinha sido detetado 'algo' durante um treino. Esse momento mudou tudo. Pensei: 'Não quero isto'. Não quero brincar com a vida. Pensei nisso durante duas semanas e depois tomei a decisão. Tive uma carreira bonita. Estou orgulhoso do que conquistei", afirma.

Além do Sporting, entre 2016 e 2019, Bas Dost representou Emmen, Heracles Almelo, Heerenveen Utrecht e NEC (Países Baixos), Wolfsburgo e Eintracht Frankfurt (Alemanha), e Club Brugge (Bélgica). Em três épocas como leão, o ponta de lança marcou 93 golos em 127 jogos.



Bas Dost somou ainda 18 jogos e um golo pela seleção dos Países Baixos.