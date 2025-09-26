​Busquets, culpado por “confundir” o futebol, vai pendurar as botas sem deixar de ser um “tipo normal”

É raro, mas às vezes surgem futebolistas que transformam o seu ofício em algo superior. Filho de guarda-redes, Sergio Busquets nunca se entusiasmou demasiado pela lama, por socos e patadas que, sendo outra arte, desconstroem a finalidade do jogo. Se o “6”, antigamente, tinha de mostrar os dentes, “Busi” apenas os destapava para deixar escapar um qualquer fugaz sorriso. Não raras vezes parecia magicar um bailado. Quando um guloso (um valente senhor utópico, na verdade) corria para ele com uma fome admirável, Sergio, com umas botas programadas para jogar ao ralenti, desviava-se dele com fineza e com um descaso insultante. Usava todos os lados da bota (e isso diz tanto) e rodava sobre os pobres. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Busquets tinha um pacto com o relógio, havemos de descobrir um dia, conhecia as rotas todas do passe, sabia para onde girar. Assumia que tinha tempo. Tinha sempre. Na verdade, parecia saber tudo sobre o jogo. Em tempos, alguém disse algo assim: “Podes ver o jogo todo e podes não ver o Busquets, mas se vires o Busquets vês o jogo todo”. Depois de ser protagonista no Barcelona B com Guardiola, numa época de estreia para o treinador na qual foi campeão da 4.ª divisão, saltou para a equipa A… com Pep.

Sergio Busquets Burgos, nascido em Sabadell em julho de 1988, foi nove vezes campeão no Barcelona e ganhou sete Copas do Rei, mais sete Supertaças. Na Europa também espalhou o seu jogo inverossímil – tal a lentidão, tal a genialidade impossível, quase pornográfica – e conquistou três troféus da Liga dos Campeões, duas com Guardiola e uma com Luis Enrique. Enfim, seguiram-se três Supertaças Europeias e três Mundiais de Clubes. Foi a época dourada mais dourada da história dos culés, semeada lá atrás por Johan Cruijff. O médio criador numa zona recuada impôs-se naqueles anos do duelo faiscante Guardiola-Mourinho. Os clássicos com o Real Madrid eram violentos, intensos e repetiam-se, tanto nas competições domésticas como lá fora, e o mundo parava. Apesar disso, um dos maiores elogios ao ainda futebolista do Inter Miami partiu de um antigo capitão madridista. “Busi, és a definição de como ser excecional sem deixar de ser um tipo normal”, escreveu Sergio Ramos, nas redes sociais. “Rival na maioria das vezes, companheiro outras tantas, sempre sobressaíste pelo teu futebol de classe, visão e qualidade, e pela tua forma de ser humilde e autêntica.” E o antigo central do Real Madrid acrescentou: “O futebol perde um dos médios mais brilhantes com que joguei, mas partes com o reconhecimento e a gratidão de todos os que convivemos contigo e todos os que amam esta modalidade. Obrigado por seres um grande jogador, um grande companheiro e um grande amigo”.

Não foram tudo rosas na trajetória de dom “Busi”. Quando a seleção espanhola chegou ao Mundial na África do Sul, em 2010, chegou com o estatuto de campeã europeia e Busquets estreava-se naquelas andanças. A derrota com a Suíça, logo a abrir o torneio, inaugurou um massacre contra os jogadores espanhóis e Busquets, naquele jeito de ser pacato e assombroso, foi um dos mais visados. Afinal, aquele estilo de jogo está e estará sempre sob suspeita em tempos de derrota. Nessa altura surgiu a voz de Vicente del Bosque, o selecionador, para defender o rapaz catalão. “Se eu fosse jogador, gostaria de reencarnar no Busquets”, atirou, sem adivinhar que ambos celebrariam o título mundial e europeu, dois anos depois. O centrocampista jogaria ainda os Mundiais de 2014, 2018 e 2022 e os Campeonatos da Europa de 2016 e 2020. Nestas últimas horas, após anúncio do adeus ao futebol do lendário jogador, del Bosque falou à Cadena Ser: “O tempo deu-me razão quando disse que reencarnaria nele”, celebrou. “Estes serão os meus últimos meses no terreno de jogo”, anunciou o antigo jogador do Barça nas redes sociais. “Retiro-me muito feliz, orgulhoso, pleno e sobretudo agradecido. Todo o final é um novo começo. Foram quase 20 anos desfrutando desta história incrível que sempre sonhei.” Sobre o seu Barça… “Obrigado ao Fútbol Club Barcelona, o clube da minha vida, aí cumpri os sonhos de miúdo. Vesti a camisola que amava em centenas de jogos, celebrei muitos títulos e vivi momentos únicos que jamais esquecerei no Camp Nou.” Este senhor, que ainda anda pelos States aos 37 anos a tratar da fortuna alheia de quem o vê, jogou 785 vezes pelo Barcelona, ficando apenas atrás de Xavi e Messi. Para os livros de história, para além dos passes que só este edifício sem músculos tentava e dos dribles que quase ridicularizam quem toca em bolas de futebol, ficam as palavras de outro incompreendido (pelo menos na Catalunha): Juan Román Riquelme.