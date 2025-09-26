Jogador de futebol Billy Vigar morre aos 21 anos depois de lesão na cabeça durante jogo

O jogador Billy Vigar, de apenas 21 anos, morreu esta quinta-feira depois de, no passado sábado, ter colidido de cabeça contra uma parede de concreto durante uma partida de futebol.

O avançado do Chichester City disputava um jogo contra os Wingate e Finchley, quando embateu contra uma parede, enquanto impedia que uma bola saísse do campo de jogo.

A disputa foi, imediatamente, interrompida e a assistência médica foi prestada no local. Depois de 13 minutos, o jogo foi cancelado.

O trauma cerebral era grave o jogador foi colocado em coma induzido. Depois de uma cirurgia na terça-feira, na tentativa de ajudar o atleta recuperar, Billy Vigar acabou mesmo por falecer dois dias depois.

O Arsenal, clube que formou o jovem jogador, já emitiu uma nota de pesar pela "morte chocante" do seu ex-atleta.

"Todos os nossos pensamentos estão com a família", refere o clube de Londres.

Também o Liverpool comentou que a morte de Billy Vigar são "notícias terríveis".

A Federação Inglesa de Futebol diz estar "devastada" com o falecimento do jogador. Já a Premier League também manifestou pesar.