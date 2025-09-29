50 atletas pedem à UEFA que suspenda Israel das competições internacionais

Um grupo de 50 atletas enviaram uma carta aberta à UEFA para que suspenda Israel e os seus clubes das competições internacionais devido ao que consideram ser "um massacre em Gaza."

"O desporto não pode ficar em silêncio enquanto atletas e civis, incluindo crianças, são assassinadas indiscriminadamente em massa em Gaza. É obrigação das entidades desportivas tomarem medidas contra as equipas desportivas que representam um país que, segundo a ONU, está a cometer genocídio contra os palestinianos em Gaza", pode ler-se.

Entre os signatários estão o avançado Hakim Ziyech, que passou pelo Ajax e Chelsea, e o médio Doucoure, do Crystal Palace. Não há atletas portugueses na lista de signatários.

Na lista está também o avançado Anwar El Ghazi, que foi dispensado pelo Mainz no final de 2023 por uma publicação nas redes sociais a apoiar a Palestina, uma decisão que foi, mais tarde, considerada ilegal por um tribunal alemão.

A carta refere que o pedido "não é sobre política ou sobre tomar um lado na discussão, é sobre justiça, humanismo e os valores que o desporto diz que defende e não permitir nações lavarem os seus atos desumanos através do desporto."

"Por isso, pedimos à UEFA que suspensa imediatamente Israel de todas as competições até que cumpra com a lei internacional e pare de matar civis e causar fome em Gaza", pode ler-se. As acusações são negadas por Israel.

Os signatários dizem que o desporto "não é neutro quando enfrenta injustiça". "Manter o silêncio é aceitar que a vida de uns vale menos do que a de outros. Acreditamos num princípio válido para todos, justiça sem duplo critério", termina a carta.

Tem crescido a pressão para que a UEFA suspenda os clubes e a seleção de Israel de competirem nas provas internacionais, da mesma forma que fez com a Rússia após a invasão na Ucrânia em 2022.

Segundo a imprensa internacional, a maioria das federações europeias estão a favor da suspensão dos iraelistas.

Na semana passada, a administração americana liderada por Donald Trump defendeu que "trabalhará para travar qualquer esforço de impedir que Israel se qualifique para o Mundial 2026", que será disputado nos Estados Unidos, para além do México e Canadá.

Em sentido contrário, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, defende que Israel deve ser excluída das provas internacionais, depois dos protestos pró-Palestina terem marcado e afetado a Volta a Espanha em bicicleta.

Desde o ataque do Hamas em outubro de 2023 e que escalou o conflito entre Palestina e Israel, que não são realizados jogos internacionais em solo israelita. No entanto, os clubes do país continuam a competir nas provas europeias e Israel está a disputar o apuramento para o Mundial 2026.

O Governo de Israel lançou a ofensiva contra Gaza a 7 de outubro de 2023, após ataques do movimento islamita palestiniano em território israelita, nos quais 1.200 pessoas morreram e 251 foram feitas reféns.