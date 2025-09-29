"É um grande privilégio defrontar o José Mourinho, é uma lenda do Chelsea", confessa Maresca

O treinador de futebol do Chelsea, Enzo Maresca, afirmou esta segunda-feira que será um "privilégio" defrontar José Mourinho, atual técnico do Benfica, que classificou como uma "lenda" não só em Londres, mas no resto do mundo. "É um grande privilégio defrontar o José amanhã [terça-feira.] É uma lenda para este clube, mas não só para este clube, para diferentes clubes", disse aos jornalistas, na conferência de imprensa de antevisão da segunda jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol. Maresca considera que Mourinho é uma "lenda no clube" devido aos três títulos nacionais que ganhou enquanto treinador dos 'blues', mas também em Itália, onde comandou o Inter de Milão e a Roma, e noutros clubes que dirigiu. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O técnico italiano acredita que o jogo de terça-feira contra o Benfica será "completamente diferente do do Mundial de Clubes" e admitiu que a preparação está a ser "mais difícil" porque Mourinho só está no posto há três semanas. Referindo que o português joga frequentemente com diferentes formações, Maresca disse ter dois a três planos diferentes para o jogo contra as 'águias' porque "ele mostrou ao longo da carreira o quão bom consegue ser". Também o jogador Pedro Neto mostrou respeito pelo técnico do Benfica, que considera "um dos melhores treinadores de sempre". "Enquanto português, será um orgulho jogar contra Mourinho [devido] aquilo que ele representa para o clube e para os portugueses, a oportunidade que deu aos portugueses jogarem nos melhores clubes em todo o mundo e treinadores treinarem os melhores clubes", disse.