Mundial 2026. Imposta derrota à África do Sul por utilização irregular de jogador

A seleção da África do Sul foi punida pela FIFA, esta segunda-feira, com derrota administrativa frente ao Lesoto, pelo uso de um jogador suspenso no desafio que venceu em março na qualificação para Mundial 2026.

O organismo que regula o futebol mundial explicou, em comunicado, que os "bafana bafana" violaram o artigo 19 do Código Disciplinar ao fazerem alinhar o médio Teboho Mokoena, que estava suspenso após acumular dois cartões amarelos frente ao Benim e ao Zimbabué.

A jogar em casa, em Polokwane, a África do Sul tinha vencido por 2-0, mas com este castigo o resultado muda para derrota para 3-0, o que faz cair a seleção para o segundo lugar do Grupo C da zona africana.

Por ter melhor diferença de golos, o Benin sobe a primeiro com os mesmos 14 pontos da África do Sul, enquanto o Lesoto continua quinto, com nove pontos: quando apenas os dois primeiros avançam na competição, Nigéria e Ruanda partilham a terceira posição, com 11.

A federação sul-africana, que pode recorrer para a comissão de apelo da FIFA, foi ainda multada em cerca em cerca de 10.700 euros.